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13:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Российского пилота уличили в жульничестве на «Дакаре»

Российского пилота Сергея Карякина уличили в жульничестве на ралли-марафоне «Дакар» — 2021. Видео появилось в Instagram-аккаунте журналиста Ибрахима Аль-Зубаиди из Саудовской Аравии.

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Источник: AP 2020

На ролике видно, как зрительский джип оказывает помощь экипажу россиянина. Это является нарушением правил.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Карякин, который утверждал, что пилот из Саудовской Аравии Салех Аль-Саиф получал незаконную помощь, сегодня сам пользуется ею! Ситуация для Сергея будет очень неловкой после этого видео», — написал Аль-Зубаиди.

Ранее Карякин обвинил одного из конкурентов, представляющих Саудовскую Аравию, в том, что его экипажу оказывают постороннюю помощь. При этом россиянин не назвал фамилии гонщика. В классе мотовездеходов выступают два пилота из Саудовской Аравии.

После десятого этапа гонки экипаж Карякина идет третьим в общем зачете. Другие россияне в классе не представлены.

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