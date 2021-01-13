Российского пилота уличили в жульничестве на «Дакаре»
Российского пилота Сергея Карякина уличили в жульничестве на
Российского пилота Сергея Карякина уличили в жульничестве на
На ролике видно, как зрительский джип оказывает помощь экипажу россиянина. Это является нарушением правил.
«Карякин, который утверждал, что пилот из Саудовской Аравии Салех
Ранее Карякин обвинил одного из конкурентов, представляющих Саудовскую Аравию, в том, что его экипажу оказывают постороннюю помощь. При этом россиянин не назвал фамилии гонщика. В классе мотовездеходов выступают два пилота из Саудовской Аравии.
После десятого этапа гонки экипаж Карякина идет третьим в общем зачете. Другие россияне в классе не представлены.