Новый русский пилот Формулы-1 считает, что никого не хейтят так, как его
Большое интервью Никиты Мазепина.
Большое интервью Никиты Мазепина.
В новом сезоне Формулы-1 российские фаны снова смогут переживать за своего пилота. Даниил Квят покинул «АльфаТаури», зато «Хаас» подписал таланта из Формулы-2 Никиту Мазепина. Сын миллиардера Дмитрия Мазепина, основного владельца и председателя совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим», правда, едва все не разрушил. Он традиционно вляпался в скандал, о котором мы уже рассказывали.
Болельщики создали петицию с требованием убрать россиянина из Формулы-1. Пошли слухи, что Мазепина могут заменить на Квята. Но Никита удержался.
В межсезонье Мазепин пришел на подкаст к российскому голосу Формулы-1 Алексею Попову. Они обсудили почти все, что касается Никиты, его карьеры, будущего, хейта болельщиков. Sport24 выделил самое интересное.
— Гонку придется ждать дольше. Тестов, по моей информации, еще дольше. Страна и место проведения тоже поменялись. Но, в любом случае, для меня выступление в Формуле-1 будет очень большим вызовом. Дополнительной неделей или двумя я смогу воспользоваться, чтобы лучше подготовиться. Грусти нет.
— Два этапа в Бахрейне? Это двоякий вопрос. Формула-1 — шоу и спорт. С точки зрения шоу, наверное, да. У меня еще не получилось сложить впечатление об овальной трассе. Я, скорее, против сдвоенных этапов. Мне нравится путешествовать. Перед новым вызовом есть определенный мандраж. Когда ты выступаешь два раза на одной трассе или два раза на трассе с четырьмя поворотами, это немного не то.
Мне кажется, люди, которые говорят, что им нравятся сдвоенные этапы, немного лукавят. Наверное, когда ты выступаешь в Формуле-1 8, 10, 12 лет, то хочешь поменьше летать и больше сидеть на одном месте. Может быть, это плюс. Пока я могу только фантазировать о тех нагрузках и психологических стрессах, которые ты испытываешь, меняя часовые пояса и переходя из одного самолета в другой.
То, что я сказал, относится к Формуле-2. У нас всего 12 этапов было, многие из них на одинаковых трассах. Знаю их лучше, чем дом. Поэтому меня пока радуют путешествия.
— Ждать ли меня в NASCAR? Жизнь покажет. Пока полностью сфокусирован на Формуле-1. Я еще там не оказался. Даже не прошел подгонку сидения
— Когда ввели новые шлемы… После аварии Массы. Были карбоновые панели сверху, чтобы ужесточить место, где ему пробило. Сейчас они убрали эти панели и визуально обзор очень сильно уменьшили в самом шлеме. Они опустили шлем ровно на уровень панели. Например, шлемы BELL, которые я использую, или ARAI — обзор там под вопросом.
— В Формуле-1 для меня самое главное — выступления. У меня нет цели, чтобы заработать себе до конца жизни. Для любого гонщика экипировка имеет отношение к его комфорту. Комфорт же имеет прямое отношение к результатам. Для меня самое главное, чтобы шлем был практичный и не имел проблем с запотеванием стекла.
Как в Монако случилось, например. Это очень известная история. Нико Росберг имел контракт с Schuberth, борясь за чемпионство, он поменял шлем на BELL, но ездил с наклейками Schuberth. Они проиграли гонку и руководство Merсedes пришло и сказало: «Тысячи людей впахивают, чтобы потерять гонку
Я сам выбираю шлемы. У меня достаточно долгий контракт с BELL. Что касается экипировки, каждая команда подписывает компанию. Просто
Могу сказать с уверенностью, что после аварии Грожана на себя две пары перчаток никто не надевал.
— Я бы хотел быть максимально честным. Больше переживаю за своих соперников, я живу с ними в одних гостиницах, сижу в соседних гаражах последние 14 лет. К себе я строг, когда дело касается вождения. Аварии, которые все видели, были вызваны ошибками самого гонщика. Особенно последняя.
Если я окажусь в такой ситуации, которую заслужил… Мы получаем хорошие зарплаты, много привилегий, и я считаю честным, что за
— Я смотрел гонку с Грожаном. Там очень долго не показывали видео. Я за него переживал. Он проходил через страдания, когда сидел и не мог выбраться из горящей машины. Это ад. Помимо этого я знал, что в эту машину меня должны публично объявить. Непростой момент. Мне казалось, что это
Насколько мне известно, у Пьетро Фиттипальди был годовой контракт. Он проездил весь год с чемпионатом в достаточно трудных выступлениях. Команда хотела с ним реально поработать, отблагодарить. У них были контрактные обязательства. Лично со мной дальше вопроса это не зашло. Я живу и дышу гонками. Конечно, если бы мне позвонили в пять часов утра и сказали, что я должен быть за рулем, взял бы шлем, костюм и приехал.
Говорю про
— Я учился в математической гимназии. Гонки занимали меньшую часть жизни, потому что для моего отца это тогда был незнакомый спорт. Большинство русских зрителей подтвердят это. Гонки для меня были сезонным видом спорта. Зимой я ездил
Я жил жизнью обычных детей: утром ходил в школу, возвращался домой в 4 часа, делал много домашки, потом была тренировка в 7:30 недалеко от дома.
Жизнь примерно так проходила. Позднее я познакомился с Радмиром Габдуллиным, который сейчас возглавляет федерацию MMA России. Тогда он был ведущим
Мне пришлось бросить занятия борьбой, потому что я становился тяжелым, что критично для картинга. На это еще и времени не хватало. Искренне верю, что у меня имелись хорошие задатки. Даже мечты были о выступлении. Нравится антураж грязной работы. Это выглядит некрасиво, кровь течет, но мне это нравилось, я понимал это. Мужчины, которые нас окружали, были для меня идолами.
Больше ли гонщиков нравились? Гонщики, которых ты видишь по телевизору, кажутся супергероями, летающими в космос. Я в то время не считал их обычными людьми. Будучи маленьким мальчиком, мне казалось, что нужно обладать суперсособностями для управления машиной на такой скорости. Я не мыслил, что тоже так могу. Ребята, с которыми занимался в секции, были моими ровесниками, выступали на разных чемпионатах, я видел их, мог пожать руку. Они себя вели, как и ты. Просто спят меньше и с носами поломанными ходят.
— Думаю, что мало гонщиков в России, которые сталкивались с таким количеством хейта, хайпа, как я. Безусловно, это есть. Это часть нашего спорта. Не побоюсь слов о том, что этот вид спорта сильно перекликается со сферой энтертеймента, цирка и
Как стать своим? Ожидаемо, что русских оценивают иначе. У нас самая большая и сильная страна. Есть решения, с которыми люди согласны, а есть те, на которые плохо реагируют, потому что по их менталитету и воспитанию так нельзя делать. Я вырос в этой стране и хочу остаться. Надеюсь, что мое будущее будет связано с Россией. Я понимаю и готов смириться с тем, что будет такое отношение.
Мне было неприятно читать
— Ты приходишь в элитный вид спорта, где всего 20 мест. Если ты получил контракт на стол с
Так случилось, что я давно знаю Мика. Мы с ним вместе выступали. Начинали в KF3, были в одной команде. Я показывал результаты, которые мне позволили перейти в класс выше, а он на один год остался. В тот день, когда я выложил фотографию с ним, он стал
— У меня нет друзей в гонках. Да и вне гонок физически и логически невозможно иметь друзей. Они должны быть единомышленниками, когда вы ведете похожий образ жизни. В гонках таких быть не может. О какой дружбе может идти речь, если выезжая на трассу, вы делаете все, чтобы опередить друг друга. На картинке все красиво выглядит, но гонщики с плохими результатами остаются на обочине, у них в 24−25 уже поломаны жизни. Они всю жизнь занимались одним и тем же делом, не получили должного образования. Если твой напарник, с которым ты дружишь, подставит тебя, сделает грязный маневр, твоя жизнь в профессиональном спорте на этом закончится.
Нет никакой дружбы. Цель — опередить соперника. По напарнику тебя оценивают, обсуждают. За мои два года в Формуле-2 только в 2020-м удалось опередить своего напарника. И это дает свои плоды.
— Я был виноват. Я был так замотивирован, когда почти выиграл титул. Мне казалось, что еще одна ступень и мечта всей жизни о Формуле-1 сбудется. Я перестал со всеми общаться, уехал на сборы в Испанию, провел там 2,5 месяца с тренером. Я реально превратился в отшельника. В тот момент, когда мы приехали на тесты зимой, физически был в хорошей форме, а вот психологически оказался измотан. Отвратительно чувствовал себя, потому что думал только о Формуле-1.
На тестах я был 15−18-м, а потом в конце сезона выиграл гонку, с этим было трудно справляться. Хотелось одного, а получилось совсем другое, в 10 раз хуже ожидаемого. Тогда не вышло спокойно и правильно подойти к неудачам, не получилось дать себе поблажку и сказать: «Сегодня не получилось, продолжим работать. Машина мне пока не подходит, команда не хочет действовать и идти мне навстречу, не хочет помогать искать мою дорогу в Формуле-2».
Психологическое состояние сыграло большую роль. Я перегорел еще до начала сезона. Но труднее всего было восстановиться.
— Мы готовились к сезону. Я знал команду в прошлом. Мы приехали на первую гонку в Австрию, которую перенесли на 3−4 месяца, если не ошибаюсь. Шлем дома уже пылью покрылся, костюм был готов. Но к марту ничего не пришло. Я сажусь в машину на первой тренировке в Австрии, и она не заводится. Сезон начался с квалификации. Я не сидел за рулем Формулы-2 с тестов Бахрейна.
С марта по июнь я проехал ноль кругов и вышел на квалификацию в Австрии. Мне все говорили, что понимают ситуацию и ничего не ждут. Я никогда не сидел в этой машине, не поворачивал руль на ней. Тогда не было никаких ожиданий, поникшая голова. Я рассчитывал, что это будет последний сезон в гонках, и нужно было попробовать выложиться. Мы делали все, чтобы добиться успеха и прийти туда, куда шли. Азию мы ехали не для того, чтобы набрать очки. Нужно было поддерживать форму. Очки ты наберешь в Формуле-2, если выступления будут хорошими.
Я для себя всегда четко понимал, что если буду 8-м с очками из GP3 и чемпионата мира по картингу, не буду нужен там, где хочу оказаться и воспользоваться ими. Если я буду ехать 5−7, показывать средние результаты в Формуле-2, сколько бы очков я ни заработал, меня никто не будет там ждать, контракт не предоставят. Если бы я не выигрывал гонки, все равно показывал потенциал руководству, что ты их машину можешь привозить в очки, которые потом будут возвращаться в призовых. Ты не сможешь показать им возможность в себя поверить. Поэтому Азия была важна для подготовки.
Были ли всплески в Австрии? Мыслей о катастрофе не было. Такое случилось в 2019 году. В 2020-м все было хуже со стороны, но проблески наблюдались. Для меня это было важно, потому что ты видишь потенциал. Первую гонку в Австрии я ехал 5−6-м и рассчитывал закончить ее в очках, что для нас было бы большим достижением. Это был мой пятый круг в гонке за все время на этой машине. Но был
Люди, которые меняли мне резину в той гонке, делали это тоже впервые, у них был стресс. Все держалось на инженерах. Год получился таким, потому что главный инженер из RussianTime… Я не верю, что сделал этот переворот сам. Это было бы неправильно и нечестно говорить. Искренне считаю, что этот год и предыдущий показали публике, что такое командный вид спорта. Я был на дне с одними людьми и на вершине с людьми, которые взяли и из парня, зарабатывающего одно очко в Баку, сделали парня, выигрывающего гонки и разбирающегося в резине. Это команда.
В работе с инженерами мне важно давать им обратную связь во время гонки, чтобы им докладывать о состоянии резины для дальнейшей стратегии. Когда ты едешь медленно, им кажется, что резина уходит, но я делаю это специально. Считаю, что не нужно слишком близко подъезжать для оказания давления. Это нужно сделать позже, когда у него уйдет резина, а у тебя придет. Важно своей команде рассказывать о той игре, которую ты ведешь.
Думаю, что все очень довольны сезоном. У нас был хороший год, который всех нас сблизил, сплотил. Но, конечно, потенциал был финишировать выше по очкам. Вне трассы, на трассе мы показали хорошие результаты. Если сделать болезненную вещь и посчитать количество очков, которые я потерял
— Потребовалось время, чтобы понять. Помню, когда до конца гонки оставалось 8−10 кругов, я сказал по радио инженеру очень удивленным голосом: «Мне, кажется, мы можем тут выиграть». Было ощущение, что мы были не на своей позиции, не на своем месте, что мы реально можем это сделать, но сейчас хочется не облажаться, потому что это было бы очень обидно — мне такая возможность не представлялась за последние два года.
И вот, через 10 кругов, если ты останешься там же, ты можешь достичь своей цели. Но эти 10 кругов кажутся вечностью. Ты знаешь, что едешь на классической стратегии,
Эмоции были сумасшедшими. Я просто стабильно делал то, что делал. Полтора года не получалось, а потом выстрелил.
— Мне трудно ответить на этот вопрос, честно. Я считаю, что прихожу в Формулу-1 в хорошей форме. Я доказал себе и поднял свою уверенность, которую потерял в 2019 году. После неудач всегда закрадываются мысли в голову, и ты думаешь: «Должен ли я быть тут? А так ли хорош, как ребята, которые вместе со мной выступают?».
С точки зрения моей подготовки, я готов и готов максимально хорошо за все годы моих выступлений. С другой стороны, мне пока трудно оценить психологические и моральные затраты, которые касаются прессы, работы с командой, страстей, происходящих на трассе,
— Конечно, мы общаемся — у нас отличные отношения, он очень хороший парень. Я очень хорошо знаю его семью, был у них в гостях в далеком 2011 году. Столько времени, сколько я с Калумом провел в одном номере в кроватях напротив (в картинге особо денег на гостиницу не тратят, гонщики жили вместе), я ни с кем не провел. Я утром ждал, когда он выйдет из душа, чтобы мы вместе поехали на трассу. У нас с ним хорошие отношения.
Потом,
— Хочу сделать акцент на том, что он ехал на более новых шинах. В принципе, с современной DRS проехать
Я 9 кругов ехал на изношенных шинах, максимально стараясь делать фантастические выходы из первого поворота, потому что из первого поворота ты едешь до пятого в полный газ. Было трудно, ясное дело, что я оборонялся, оборонялся до поворота на 110% в разрешенном формате. Скорости там под 330, на этой скорости у тебя все пролетает мимолетно.
Когда дали штраф, было трудно понять, за что. Мы анализировали это видео в
Стюарды не меняют своих решений после выноса результата. Думаю, им очень не хотелось, чтобы я поднялся на подиум. Они его забрали, у них было 5−7 минут, чтобы сказать, кто выиграл. Хотя они прекрасно знали, кто выиграл на трассе, финишную линию пересек я. Свою работу я выполнил на трассе, я был собой очень доволен. Но не был собой доволен с той точки зрения, что если происходит ошибка или неудача, ты тоже в этом замешан. Моя цель — максимально высоко финишировать на трассе, я ее достиг. Теперь я не хочу, чтобы у меня это забирали.
Я не считаю, что делаю
Я все анализирую, все слышу, провожу очень много времени за тем, чтобы читать правила, много общаюсь со стюардами — вне зависимости, идут мне их решения на руку или нет. Я их очень сильно уважаю и ценю их присутствие на трассе, потому что они работают не меньше, чем мы. У нас очень хорошие отношения. Но это спорт, я принимаю их решения в свой адрес с высоко поднятой головой. Я их слушаю и уважаю. Моя цель заключается в том, чтобы им даже не приходилось задумываться о том, нужно мне дать штраф или нет.
— Мы, безусловно, поссорились. Для меня было большим сюрпризом, что он сделал.
В Муджелло привезли очень мягкие комплекты резины, мы знали, что если ехать спринт в 85% своих возможностей с начала гонки, ты гонку без
Когда он оказался рядом со мной на прямой с DRS, я посчитал, что он просто показался, чтобы не сбрасывать на прямой, и все. Но в тот момент, когда он начал оставаться на внешней траектории в первом повороте, я этого не ожидал, заблокировал колесо и просто в него въехал.
После этого инцидента лично у меня к нему отношение ухудшилось. Но хотел сказать: отношения напряглись не
Когда я зашел в команду, он сказал: «Да ладно, все нормально, у нас недопонимание вышло». У нас не было конфликта, мы просто были грустные перед командой — мы оба должны были привезти очки. А потом, когда я все это увидел, меня это расстроило.
— В этом году у меня полностью сменился тренерский состав в плане физподготовки, со мной работают ирландец и англичанин. Они оба будут работать со мной и в следующем году. Вместе со мной в Формулу-1 перейдет и мой менеджер Оливер Оукс, с которым мы работаем уже 10 лет.
Будет ли Оливер громоотводом между мной и Гюнтером Штайнером (глава «Хаас»)? Надеюсь, что до такого не дойдет. Мы за последнее время немного друг друга уже узнали, были много на связи. Мне кажется, что с моим русским менталитетом будет возможно и относительно просто выстроить отношения в рабочем ключе, в котором мы сможем закреплять очки.
Сейчас
—
Вторым событием назову борьбу Макса Ферстаппена и «Мерседеса» — на разных машинах, но с красивой борьбой, потенциалом, красивой демонстрацией их возможностей и профессионализмом Макса.
Удивительная гонка в Турции с фантастическим кругом от Лэнса Стролла. И, конечно, абсолютно дикая гонка в воскресенье — я смотрел, не отрываясь. Я не помню, чтобы начальная стадия гонки на первых круг настолько сильно изменилась и была настолько непредсказуемой по окончанию гонки.
Заключительным моментом выделю победу Переса — это настоящая сенсация, которая произошла после большого количества вещей, сложившихся воедино.