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16:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Грожан признал, что не сможет вернуться в «Формулу-1» в будущем

Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан заявил, что вернуться в чемпионат он не сможет в будущем.

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Источник: Спорт-Экспресс

Сезон-2020 гонщик провел в «Хаас». Во время «Гран-при Бахрейна» француз попал в серьезную аварию. Болид Грожана моментально загорелся, однако он сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями. Пилот был вынужден досрочно завершить сезон.

«Не питаю иллюзий по поводу своей карьеры в “Формуле-1”, она окончена. Форсировать возвращение не собираюсь. При этом я хочу продолжать участвовать в гонках. Я быстро пришел к этому решению после аварии. Но буду трезво смотреть на ситуацию. Если появится какой-либо вариант — будет чудесно. Нет — значит нет», — цитирует Грожана GP Blog.

Сообщалось, что спортсмен близок к продолжению карьеры в гоночной серии «Индикар».

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