Грожан признал, что не сможет вернуться в «Формулу-1» в будущем

Сезон-2020 гонщик провел в «Хаас». Во время «Гран-при Бахрейна» француз попал в серьезную аварию. Болид Грожана моментально загорелся, однако он сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями. Пилот был вынужден досрочно завершить сезон.

«Не питаю иллюзий по поводу своей карьеры в “Формуле-1”, она окончена. Форсировать возвращение не собираюсь. При этом я хочу продолжать участвовать в гонках. Я быстро пришел к этому решению после аварии. Но буду трезво смотреть на ситуацию. Если появится какой-либо вариант — будет чудесно. Нет — значит нет», — цитирует Грожана GP Blog.