7-кратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон провел лыжную тренировку в горах и удостоился похвалы от М. Фуркада: видео

«Езда на лыжах на высоте 2000 метров. Это одна из лучших тренировок, которые я открыл для себя за последние годы. Чувствую себя таким сосредоточенным. Я очень стремлюсь превратить свое тело в машину! Уделяю внимание своему “топливу”, пью много воды и только воду, продолжаю больше узнавать о своей веганской диете. Затем обретаю мир и спокойствие во всем, что я делаю, и никогда не сдаюсь! Посылаю вам большие волны энергии», — написал Хэмилтон.