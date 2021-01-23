7-кратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон провел лыжную тренировку в горах и удостоился похвалы от М. Фуркада: видео
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон провел лыжную тренировку в горах. Видео об этом 36-летний гонщик опубликовал в инстаграме.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон провел лыжную тренировку в горах. Видео об этом 36-летний гонщик опубликовал в инстаграме.
«Езда на лыжах на высоте 2000 метров. Это одна из лучших тренировок, которые я открыл для себя за последние годы. Чувствую себя таким сосредоточенным. Я очень стремлюсь превратить свое тело в машину! Уделяю внимание своему “топливу”, пью много воды и только воду, продолжаю больше узнавать о своей веганской диете. Затем обретаю мир и спокойствие во всем, что я делаю, и никогда не сдаюсь! Посылаю вам большие волны энергии», — написал Хэмилтон.
На пост гонщика отреагировал 5-кратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад.
«Техника хорошая. В следующий раз попробуй то же самое с винтовкой на спине! Уверен, тебе понравится совмещать два вида спорта», — написал француз.