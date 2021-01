Зачем «Формуле-1» плохие парни? Мазепин — спасение для королевской серии

Это заявление было высшим проявлением лицемерия, и президент FIA Жан Тодт должен был бы сначала хорошенько подумать. Неужели он забыл то воскресенье, 30 марта 2008 года, когда его предшественник был разоблачен газетой News of the World как участник садомазохистских сексуальных актов с участием нескольких женщин, ни одна из которых не была его женой и которым заплатили за этот секс? News of the World опубликовала на своем сайте видео, записанное одной из женщин, которая раскрыла все подробности этого случая в газете.