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14:31 (мск), источник: ТАСС

Зрительская аудитория «Формулы-1» в России увеличилась на 71% по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Телевизионная аудитория чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в России в 2020 году увеличилась на 71% по сравнению с сезоном-2019. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

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Источник: AP 2020

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года был сокращен с 22 гонок до 17, тогда как в 2019 году был проведен 21 Гран-при. В связи с этим суммарная аудитория гонок немного уменьшилась — 1,5 млрд человек против 1,9 млрд в 2019 году. Средняя аудитория одного этапа также снизилась — на 4,5% до 87,4 млн человек.

«Прошлый год был беспрецедентным для всех, и “Формуле-1” пришлось адаптироваться к вызовам, связанным с пандемией, — сказал исполнительный директор “Формулы-1” Стефано Доменикали. — Мы провели 17 гонок, что многие считали невозможным. Цифры аудитории показывают силу и устойчивость нашего спорта. Мы увидели лишь незначительное сокращение телеаудитории, вызванное множеством причин, в первую очередь сокращенным и ограниченным календарем. Мы гордимся тем, что сделали в 2020 году, и знаем, что у нас есть невероятно сильная база поклонников и платформа аудитории, которую мы сможем увеличить в ближайшие годы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Средний показатель во многом определялся тем фактом, что сезон проходил в Европе и Персидском заливе, поэтому часть аудитории была потеряна из-за отсутствия в ряде регионов собственного Гран-при и неудобного времени начала гонок для определенных стран. При этом в ряде стран был отмечен значительный прирост ТВ-аудитории по сравнению с 2019 годом: в Китае — на 43%, в Нидерландах — на 28%, в Великобритании — на 10%, в России — на 71%. Наибольшая ТВ-аудитория была зафиксирована на Гран-при Венгрии — 103,7 млн человек, что на 7% выше по сравнению с этой же гонкой в 2019 году.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.

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