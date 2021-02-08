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15:17 (мск), источник: ТАСС

Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом»

ТАСС, 8 февраля. Британский пилот Льюис Хэмилтон подписал новое соглашение с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2020

Хэмилтон в прошлом сезоне стал семикратным чемпионом «Формулы-1», сравнявшись по титулам с немцем Михаэлем Шумазером.

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