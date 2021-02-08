Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом»
ТАСС, 8 февраля. Британский пилот Льюис Хэмилтон подписал новое соглашение с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес». Об этом сообщает
ТАСС, 8 февраля. Британский пилот Льюис Хэмилтон подписал новое соглашение с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес». Об этом сообщает
Хэмилтон в прошлом сезоне стал семикратным чемпионом «Формулы-1», сравнявшись по титулам с немцем Михаэлем Шумазером.