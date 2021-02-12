СМИ: У попавшего в аварию Алонсо подозрение на перелом челюсти

Отмечается, для проведения обследования в пятницу Алонсо будет транспортирован в швейцарский Берн. По сообщениям источников, у испанца подозрение на перелом челюсти.

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В четверг 39-летнего гонщика сбил автомобиль во время поездки на велосипеде. Сообщалось, что он находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно, у него могут быть множественные переломы.

В предстоящем сезоне двукратный чемпион «Формулы-1» планировал спустя три года вернуться в «королевские автогонки». Он заявлен за «Альпин», который заменит «Рено».