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09:51 (мск), источник: ТАСС

СМИ: У попавшего в аварию Алонсо подозрение на перелом челюсти

ТАСС, 12 февраля. Испанский пилот чемпионата мира в классе машин «Формула-1» Фернандо Алонсо мог сломать челюсть в результате аварии. Об этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, для проведения обследования в пятницу Алонсо будет транспортирован в швейцарский Берн. По сообщениям источников, у испанца подозрение на перелом челюсти.

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В четверг 39-летнего гонщика сбил автомобиль во время поездки на велосипеде. Сообщалось, что он находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно, у него могут быть множественные переломы.

В предстоящем сезоне двукратный чемпион «Формулы-1» планировал спустя три года вернуться в «королевские автогонки». Он заявлен за «Альпин», который заменит «Рено».

Алонсо является двукратным чемпионом «Формулы-1» (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе «Рено». Он выступал в чемпионате с 2001 по 2018 годы, представляя, помимо «Рено», команды «Минарди», «Макларен» и «Феррари».

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