Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо прооперирован в больнице Швейцарии

В четверг 39-летнего гонщика во время поездки на велосипеде сбил автомобиль.

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Его доставили в больницу с подозрением на множественные переломы.

Испанский гонщик будет находиться в больнице после операции на протяжении двое суток. После чего, как планируется, он возобновит тренировки. Алонсо планировал спустя три года вернуться в «Формулу-1». Он заявлен за «Альпин», который заменит «Рено».

Алонсо является двукратным чемпионом «Формулы-1» (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе «Рено». Он выступал в чемпионате с 2001 по 2018 годы, представляя, помимо «Рено», команды «Минарди», «Макларен» и «Феррари».