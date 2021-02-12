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15:26 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо прооперирован в больнице Швейцарии

ТАСС, 12 февраля. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Альпин» испанец Фернандо Алонсо успешно перенес операцию в больнице Швейцарии после аварии, которая произошла в четверг. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг 39-летнего гонщика во время поездки на велосипеде сбил автомобиль.

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Его доставили в больницу с подозрением на множественные переломы.

Испанский гонщик будет находиться в больнице после операции на протяжении двое суток. После чего, как планируется, он возобновит тренировки. Алонсо планировал спустя три года вернуться в «Формулу-1». Он заявлен за «Альпин», который заменит «Рено».

Алонсо является двукратным чемпионом «Формулы-1» (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе «Рено». Он выступал в чемпионате с 2001 по 2018 годы, представляя, помимо «Рено», команды «Минарди», «Макларен» и «Феррари».

Первый этап «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.

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