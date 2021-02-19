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13:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Альфа Таури» представила болид на новый сезон Формулы-1 с обновлённой ливреей

Сегодня, 19 февраля, «Альфа Таури» показала болид на новый сезон Формулы-1.

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В 2021 году итальянская команда будет использовать автомобиль с обновлённой ливреей: в раскраске машины стало существенно больше синего цвета, при этом в целом сохранился фирменный сине-белый стиль.

Команда провела прямую трансляцию презентации на YouTube-канале.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Альфа Таури» показала тизер презентации нового болида. На видеоролике были запечатлены первые впечатления пилотов команды Пьера Гасли и Юки Цуноды от новой ливреи болида.

«Альфа Таури» стала уже второй командой Формулы-1, которая провела презентацию автомобиля. Ранее 15 февраля новую машину показала команда «Макларен».

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