Убытки Формулы-1 в 2020 году составили почти $ 400 млн

2020 год принёс Ф-1 значительные убытки — $ 386 млн. Доходы на фоне пандемии коронавируса сократились на 44%, сообщает Motorsport.

Общая выручка Формулы-1 за 2020 год составила немногим более $ 1,1 млрд, в 2019 году этот показатель достигал $ 2 млрд. Размер призового фонда для команд сократился с $ 1 млрд до $ 711 млн.

Многомиллионные убытки объясняются сокращением количества Гран-при и проведением этапов без зрителей. Таким образом, главной причиной таких итогов года можно считать именно пандемию. Промоутеры этапов 2020 года в большинстве случаев или не платили взносы за проведение Гран-при, или платили гораздо меньше обычного, что было связано с невозможностью реализации билетов.