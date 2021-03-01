СМИ: «Формула-1» отклонит предложение Бахрейна о вакцинации команд

Бахрейн в марте примет предсезонные тесты «Формулы-1» (12—14 марта), а также стартовый этап нового сезона чемпионата (26—28 марта).
«Подавляющее большинство участников будут находиться в Бахрейне в течение трех недель до начала гонки. Это предоставляет уникальную возможность обеспечить дополнительную защиту тем, кто желает воспользоваться вакциной», — отмечается в заявлении организаторов Гран-при Бахрейна.
По словам источника в «Формуле-1», это предложение будет отклонено.
Отмечается, что базирующаяся в Великобритании, как и подавляющее большинство команд, «Ф-1» намерена придерживаться британского графика вакцинации, чтобы ее сотрудники не получали привилегий.