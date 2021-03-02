Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в 2021 году пройдет без зрителей
ТАСС, 2 марта. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Азербайджане состоится без зрителей в 2021 году
ТАСС, 2 марта. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Азербайджане состоится без зрителей в 2021 году
В 2020 году этап «Формулы-1» в Баку был отменен из коронавируса, в связи с этим, как сообщает источник агентства, действующий до 2023 года контракт на проведение
Летом Баку примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Союз европейских футбольных ассоциаций примет решение о формате допуска зрителей 7 апреля.