Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
62
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
45
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
03
Хоккей. НХЛ
3.03
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.03
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
3.03
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
3.03
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
14:06 (мск), источник: ТАСС

Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в 2021 году пройдет без зрителей

ТАСС, 2 марта. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Азербайджане состоится без зрителей в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает бакинское агентство Trend со ссылкой на организаторов Гран-при.

Наверх
Источник: Reuters

В 2020 году этап «Формулы-1» в Баку был отменен из коронавируса, в связи с этим, как сообщает источник агентства, действующий до 2023 года контракт на проведение Гран-при был продлен на один год.

Гран-при Азербайджана пройдет 4—6 июня. Сезон откроется этапом в Бахрейне 26—28 марта. В чемпионате дебютирует российский гонщик Никита Мазепин, он выступит в составе команды «Хаас», его напарником будет сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Летом Баку примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Союз европейских футбольных ассоциаций примет решение о формате допуска зрителей 7 апреля.

 Нурмагомедов рассказал, кто станет следующим российским чемпионом UFC
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Ждать ли сенсаций. Прогнозы на первый раунд Кубка Гагарина
Карпин пожелал здоровья перенесшему инфаркт Олегу Романцеву
На карьере россиянина в НХЛ поставили крест, он вернулся и забил
Без голов Капризова «Миннесоте» не видать лидерства в дивизионе
Экс-президент «Барселоны» временно выпущен из-под стражи
РФС ответил на претензии фанатов «Спартака» по матчу с «Динамо»
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь