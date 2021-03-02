Команда «Мерседес» представила болид на новый сезон
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Обладатель Кубка конструкторов «Формулы-1» семи последних лет команда «Мерседес» на официальном сайте представила болид на новый сезон.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Обладатель Кубка конструкторов «Формулы-1» семи последних лет команда «Мерседес» на официальном сайте представила болид на новый сезон.
Машина получила индекс W12. Болид остался преимущественно в черной ливрее, в которую был окрашен в знак поддержки борьбы с расизмом и дискриминацией, с переходом в традиционный серебристый, а также элементами спонсорских бирюзового и бордового.
Большую часть технологий W12
За «Мерседес» в сезоне-2021 будут выступать финн Вальттери Боттас и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.