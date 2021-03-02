Источник: Квят будет резервным пилотом «Альпин»

Как отмечается, при необходимости 26-летний россиянин заменит Фернандо Алонсо или Эстебана Окона по ходу сезона-2021.

Официальное заявление по поводу Квята, вероятно, будет сделано на презентации автомобиля, которая пройдет вечером 2 марта (начало — в 18.00 по московскому времени).

Напомним, что в прошедшем сезоне Квят выступал в «Альфа Таури», однако по окончании сезона его заменил японец Юки Цунода.