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16:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Квят будет резервным пилотом «Альпин»

Бывший пилот «Ред Булла» и «Альфа Таури» Даниил Квят в предстоящем сезоне «Формулы-1» будет резервным пилотом «Альпин», информирует Autosport со ссылкой на источник, близкий к команде Энстоуна.

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Источник: Reuters

Как отмечается, при необходимости 26-летний россиянин заменит Фернандо Алонсо или Эстебана Окона по ходу сезона-2021.

Официальное заявление по поводу Квята, вероятно, будет сделано на презентации автомобиля, которая пройдет вечером 2 марта (начало — в 18.00 по московскому времени).

Напомним, что в прошедшем сезоне Квят выступал в «Альфа Таури», однако по окончании сезона его заменил японец Юки Цунода.

Во время загрузки произошла ошибка.
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