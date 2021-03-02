Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
74
Хоккей. НХЛ
3.03
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.03
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
3.03
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
3.03
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.03
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
62
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
10Косторная: слезы после шестого места
19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Квят прокомментировал подписание контракта с «Альпин»

Новый резервист команды «Альпин» Даниил Квят поделился впечатлениями от подписания контракта с командой, отметив, что сделает всё для того, чтобы она продолжала своё развитие.

Наверх
Источник: Reuters

«Я очень рад присоединиться к семье «Альпин». Команда добилась отличных результатов за последний год и очень продвинута с технологической точки зрения. Команда быстро развивается, и я стремлюсь внести свой вклад в эту положительную тенденцию.

Я постараюсь использовать свой опыт как на трассе, так и вне её, чтобы помочь в разработке A521 и будущих автомобилей. Резервный пилот должен сохранять форму, так что я с нетерпением жду возможности интегрироваться в команду в нескольких различных областях, — приводит слова Квята пресс-служба «Альпин».

 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Ждать ли сенсаций. Прогнозы на первый раунд Кубка Гагарина
Карпин пожелал здоровья перенесшему инфаркт Олегу Романцеву
«Все расстроены»: Губерниев — о результате российских лыжниц
Российский биатлонист выиграл бронзу в спринте на юниорском ЧМ
Вяльбе предложила лыжникам идти в блогеры
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь