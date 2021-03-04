«Хаас» представил новый болид с флагом России
«Хаас» 4 марта представил новый болид на сезон-2021 «Формулы-1».
«Хаас» 4 марта представил новый болид на сезон-2021 «Формулы-1».
Машина получила название VF-21 и выполнена в цветах российского флага. Также американская команда объявила о заключении спонсорского договора с компанией «Уралкалий», акционером которого является бизнесмен Дмитрий Мазепин.
В сезоне-2021 за «Хаас» будут выступать россиянин Никита Мазепин и сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, Мик Шумахер.
Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта гонкой в Бахрейне.