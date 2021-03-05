Болид американской команды «Ф-1» в цветах российского флага вызвал споры в сети

Новая машина, получившая название VF-21, была представлена 4 марта. Титульным спонсором команды в новом сезоне будет российская компания «Уралкалий», председателем совета директоров которой является Дмитрий Мазепин, отец гонщика команды Никиты, с чем и связан выбор цветового решения.

Часть иностранных фанатов оценила новую расцветку, другая осталась недовольна. «Мне как американцу просто невозможно поддерживать Haas. Для меня это предательство», «Ужас! Каждый знает, что значат эти цвета, их вообще не должны разрешать», «Американская команда использует ливрею в цветах российского флага. Скажите это кому-то во время холодной войны!» — писали юзеры.