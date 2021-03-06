ВАДА изучает раскраску болида Формулы-1 в цвета российского флага — запретят ли ливрею «Хааса»?

Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
СКА
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Беневенто
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
ХК Динамо
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ротор
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Динамо Бр
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Чайка
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Севилья
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Сочи
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Томь
11
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Авангард
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Сассуоло
Футбол. Первый дивизион
14:00
Алания
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Нижний Новгород
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Чертаново
50
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Оренбург
14
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Ахмат
20
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Эйбар
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Факел
13
Биатлон. Кубок мира
13:00
Нове-Место (Чехия)
Спринт (Ж)
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Футбол. Первый дивизион
12:00
Акрон
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Барселона
Хоккей. НХЛ
7.03
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
7.03
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
7.03
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
7.03
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
7.03
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
7.03
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
15
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Б
43
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
14:08 (мск), источник: Чемпионат.com

ВАДА изучает раскраску болида Формулы-1 в цвета российского флага — запретят ли ливрею «Хааса»?

Похоже, авторы санкций оставили серьёзную лазейку. Теперь вот «изучают» проблему.

Наверх
Источник: Twitter

Недолго мы пребывали в уверенности, что четвёртый в истории российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин всё-таки будет выступать в сезоне-2021 под российским флагом. Ну, как под российским: у самого Никиты, в соответствии с санкциями ВАДА, будет статус нейтрального атлета. В протоколе напротив его фамилии, скорее всего, окажется надпись RAF (Российская автомобильная федерация), а если случится сенсация и Никита попадёт на подиум, то флага мы там не увидим. Но вся машина Мазепина — по сути один большой российский флаг. И вот этот факт предсказуемо привлёк внимание авторов санкций из ВАДА…

4 марта команда Никиты «Хаас» представила ливрею своих автомобилей на 2021 год — и она очевидно основана на цветах российского флага. Причём дело не ограничивается просто использованием белого, синего и красного цветов (в конце концов, такие же формируют и флаг США) — в нескольких местах машины просто невозможно не заметить именно флаг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Формально такая ливрея — не проявление любви «Хааса» к России или своему пилоту, а просто отражение роли титульного спонсора команды — компании «Уралкалий». Причём забавно: ранее фирменными цветами компании, которой руководит отец Никиты Дмитрий Мазепин, были зелёный и красный, но «Уралкалий» как раз провёл «патриотичный» ребрендинг. Его как бы и продвигает новая ливрея в Формуле-1.

Сразу же возник вопрос: не будет ли вопросов к подобной ливрее? Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заверил, что раскрас машины не является ответом на антироссийские санкции: всё было задумано ещё до их введения. Босс лукавит: да, формально санкции вступили в силу только в декабре 2020 года, но мы помним, что утверждены они были намного раньше, а декабрь лишь поставил точку в апелляции, сократил срок санкций с четырёх лет до двух и стал моментом, когда ограничения вступили в силу.

Так или иначе, в «Хаасе» на всякий случай заранее показали проект ливреи представителям Международной автомобильной федерации (ФИА), и у тех вопросов не возникло.

Очевидно, что мы не можем использовать российский флаг именно как флаг, но мы можем использовать цвета на машине. И это именно спортсмен не может демонстрировать флаг, а не команда. А наша команда — американская. Мы всегда на связи с ФИА по таким вопросам, мы работали совместно.
Гюнтер Штайнер
руководитель «Хааса»

Да, ФИА не против, но и не федерация разрабатывала санкции — куда важнее окажется позиция Всемирного антидопингового агентства. В ответ на многочисленные запросы СМИ в ВАДА уже сообщили, что они «в курсе этого вопроса и изучают его».

Как же всё-таки звучат формулировки санкций по части демонстрации флага? Вот краткая выжимка: «Российский спортсмен должен выступать в форме, утверждённой соответствующим уполномоченным лицом. На ней не должно быть флага России (нынешнего или исторического), равно как и любого национального символа. Вместе с тем форма может содержать цвета флага России (нынешнего или исторического). Российские спортсмены не должны публично показывать флаг России или любой национальный символ России — включая, но не ограничиваясь их одеждой, оборудованием или другими личными вещами — на любых аренах официальных соревнований или других площадках, находящихся под контролем организаторов этих соревнований».

Во время загрузки произошла ошибка.

Итак, два момента. Во-первых, «Хаасу» нужно быть осторожным при разработке дизайна гоночных комбинезонов Мазепина и его напарника немца Мика Шумахера (он, разумеется, тоже будет выступать в «российской» ливрее) — хорошо бы избежать излишне вызывающего «случайного» совпадения цветов в нужном порядке в одном месте.

Что же касается ливреи машины, то дьявол как всегда в деталях: можно ли отнести гоночный автомобиль к «оборудованию» спортсмена и насколько широко можно толковать уточнение «не ограничиваясь»?

В «Хаасе» наверняка будут упирать на то, что ливрея принадлежит им, а не Мазепину, распространяется на двух пилотов (какие вопросы к немцу Шумахеру?) и вообще посвящена фирменным цветам «Уралкалия» — а там уж просто совпадение, что сам «Уралкалий» перешёл на белый, синий и красный.

С уверенностью можно сказать одно: ВАДА точно не будет требовать от «Хааса» глобально изменить ливрею — в целом запрета на цвета нет. Но агентство теоретически может прицепиться к нескольким местам машины. Впрочем, понять, что можно назвать флагом, а что — просто красивым сочетанием цветов, очень нелегко. «Хаас» — не дураки, и ни в одном месте три спорных цвета не обведены прямоугольником, который бы окончательно формировал флаг. Выходит, американцы и семья Мазепиных нашли лазейку? Пока очень похоже на то!

Евгений Кустов

 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Каков же Рондон! Забил первый гол за ЦСКА и раздавил «Ахмат»
Петр Ян и битва двух чемпионов: UFC готовит главное шоу года
Косторная ушла от Плющенко. Но пока не вернулась к Тутберидзе
Левандовски против Холанда: Топ ставок выходных
«Ювентус» — «Лацио» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Осасуна» — «Барса» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь