ВАДА изучает раскраску болида Формулы-1 в цвета российского флага — запретят ли ливрею «Хааса»?
Похоже, авторы санкций оставили серьёзную лазейку. Теперь вот «изучают» проблему.
Похоже, авторы санкций оставили серьёзную лазейку. Теперь вот «изучают» проблему.
Недолго мы пребывали в уверенности, что четвёртый в истории российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин
4 марта команда Никиты «Хаас» представила ливрею своих автомобилей на 2021 год — и она очевидно основана на цветах российского флага. Причём дело не ограничивается просто использованием белого, синего и красного цветов (в конце концов, такие же формируют и флаг США) — в нескольких местах машины просто невозможно не заметить именно флаг.
Формально такая ливрея — не проявление любви «Хааса» к России или своему пилоту, а просто отражение роли титульного спонсора команды — компании «Уралкалий». Причём забавно: ранее фирменными цветами компании, которой руководит отец Никиты Дмитрий Мазепин, были зелёный и красный, но «Уралкалий» как раз провёл «патриотичный» ребрендинг. Его как бы и продвигает новая ливрея в Формуле-1.
Сразу же возник вопрос: не будет ли вопросов к подобной ливрее? Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заверил, что раскрас машины не является ответом на антироссийские санкции: всё было задумано ещё до их введения. Босс лукавит: да, формально санкции вступили в силу только в декабре 2020 года, но мы помним, что утверждены они были намного раньше, а декабрь лишь поставил точку в апелляции, сократил срок санкций с четырёх лет до двух и стал моментом, когда ограничения вступили в силу.
Так или иначе, в «Хаасе» на всякий случай заранее показали проект ливреи представителям Международной автомобильной федерации (ФИА), и у тех вопросов не возникло.
Очевидно, что мы не можем использовать российский флаг именно как флаг, но мы можем использовать цвета на машине. И это именно спортсмен не может демонстрировать флаг, а не команда. А наша команда — американская. Мы всегда на связи с ФИА по таким вопросам, мы работали совместно.
Да, ФИА не против, но и не федерация разрабатывала санкции — куда важнее окажется позиция Всемирного антидопингового агентства. В ответ на многочисленные запросы СМИ в ВАДА уже сообщили, что они «в курсе этого вопроса и изучают его».
Как же
Итак, два момента.
Что же касается ливреи машины, то дьявол как всегда в деталях: можно ли отнести гоночный автомобиль к «оборудованию» спортсмена и насколько широко можно толковать уточнение «не ограничиваясь»?
С уверенностью можно сказать одно: ВАДА точно не будет требовать от «Хааса» глобально изменить ливрею — в целом запрета на цвета нет. Но агентство теоретически может прицепиться к нескольким местам машины. Впрочем, понять, что можно назвать флагом, а что — просто красивым сочетанием цветов, очень нелегко. «Хаас» — не дураки, и ни в одном месте три спорных цвета не обведены прямоугольником, который бы окончательно формировал флаг. Выходит, американцы и семья Мазепиных нашли лазейку? Пока очень похоже на то!
Евгений Кустов