Риккардо — лучший с утра во второй день тестов Ф-1, Алонсо — 2-й, Мазепин — 7-й

По её итогам лучшее время показал новичок «Макларена» Даниэль Риккардо. Второе время у возобновившего карьеру в Ф-1 двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Топ-3 замкнул новобранец «Ред Булл» Серхио Перес.

В ходе сессии технические проблемы возникли у пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, который из-за этого проехал только 10 кругов. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон в одном из эпизодов допустил ошибку и вылетел за пределы трассы. В итоге он показал восьмое время.