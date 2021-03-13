Очки в субботних гонках «Формулы-1» будут начисляться трем лучшим пилотам
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Очки в субботних спринтерских гонках «Формулы-1» будут начисляться пилотам, которые сумеют занять первые три места, сообщает racefans.net.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Очки в субботних спринтерских гонках «Формулы-1» будут начисляться пилотам, которые сумеют занять первые три места, сообщает racefans.net.
Ранее СМИ сообщали, что эксперимент с новым форматом коротких гонок в этом сезоне может состояться на нескольких
Как отмечает racefans, субботние гонки будут называться спринтерскими квалификационными. Предполагается, что очки в общий зачет получат три лучших пилота по итогам субботних гонок — три балла за первое место, два балла за второе, один — за третье. Голосование по данному вопросу должно состояться в ближайшие дни.