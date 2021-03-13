Очки в субботних гонках «Формулы-1» будут начисляться трем лучшим пилотам

Ранее СМИ сообщали, что эксперимент с новым форматом коротких гонок в этом сезоне может состояться на нескольких Гран-при. Эксперимент станет одним из самых масштабных изменений в истории «Формулы-1». Планируется, что 30-минутные гонки будут проходить по субботам. Квалификации для них будут проходить в пятницу, а сами спринты будут определять стартовый порядок воскресных гонок.