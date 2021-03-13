Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фулхэм
Манчестер Сити
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хетафе
Атлетико
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дженоа
Удинезе
11
Хоккей. НХЛ
14.03
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
04
Хоккей. НХЛ
14.03
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
14.03
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
14.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
14.03
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
14.03
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
14.03
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Герта
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Бернли
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вальядолид
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Беневенто
Фиорентина
14
Хоккей. НХЛ
14.03
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Биатлон. Кубок мира
19:30
Нове-Место (Чехия)
Гонка преследования (Ж)
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Брест
31
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Спартак
12
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Эльче
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вест Бромвич Альбион
10
Хоккей. НХЛ
14.03
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
14.03
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Шальке-04
50
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Верона
32
Биатлон. Кубок мира
16:45
Нове-Место (Чехия)
Гонка преследования (М)
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ахмат
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Лидс
Челси
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Сент-Этьен
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
ЦСКА
21
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ротор
10
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
22:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Очки в субботних гонках «Формулы-1» будут начисляться трем лучшим пилотам

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Очки в субботних спринтерских гонках «Формулы-1» будут начисляться пилотам, которые сумеют занять первые три места, сообщает racefans.net.

Наверх

Ранее СМИ сообщали, что эксперимент с новым форматом коротких гонок в этом сезоне может состояться на нескольких Гран-при. Эксперимент станет одним из самых масштабных изменений в истории «Формулы-1». Планируется, что 30-минутные гонки будут проходить по субботам. Квалификации для них будут проходить в пятницу, а сами спринты будут определять стартовый порядок воскресных гонок.

Как отмечает racefans, субботние гонки будут называться спринтерскими квалификационными. Предполагается, что очки в общий зачет получат три лучших пилота по итогам субботних гонок — три балла за первое место, два балла за второе, один — за третье. Голосование по данному вопросу должно состояться в ближайшие дни.

 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
'Клинок немца вонзился в мозг': трагедия легендарного рапириста
Возрастное ограничение 18+
Дерби – красота! «Спартак» взял реванш у «Динамо» и обошел ЦСКА
Русская лыжница-красавица выиграла в финале Кубка мира
«Зенит» одержал первую победу в году. Отрыв от ЦСКА — 5 очков
Биатлонист Елисеев заехал в топ-10 на Кубке мира в Чехии
Большунов уничтожил Клэбо на его коронной дистанции
«Хетафе» — «Атлетико» и другие матчи в Испании (видео)
Игрок клуба АПЛ отказался вставать на колено перед началом матча
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь