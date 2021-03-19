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13:49 (мск), источник: ТАСС

Пилот «Формулы-1» Мазепин прокомментировал отсутствие флага на своем шлеме

ТАСС, 19 марта. Российский пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Никита Мазепин был вынужден убрать российский флаг из дизайна своего шлема «по очевидным причинам». Комментарий Мазепина приводит пресс-служба команды «Хаас», за которую выступает россиянин.

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Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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«Дизайн моего шлема очень похож на тот, что я использовал во время выступления в “Формуле-2”, — сказал Мазепин. — Мне пришлось отказаться от изображения флага по очевидным причинам, но в целом все осталось таким же. Использую оранжевый цвет на протяжении всей карьеры».

4 марта «Хаас» представил новую раскраску болидов для участия в сезоне 2021 года, дизайн выполнен в цветах российского триколора, поскольку титульным спонсором команды стала компания «Уралкалий», основным владельцем которой является отец пилота «Хааса» Дмитрий Мазепин. Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила раскраску болида. Во вторник портал Formula1 News со ссылкой на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что WADA еще не приняло решение по поводу раскраски болидов «Хааса» в цвета российского флага.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.

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