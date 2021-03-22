В «Хаасе» заявили, что любые заработанные очки в сезоне станут фантастическим результатом

«Я надеюсь, что наши молодые пилоты смогут как можно лучше обучиться и подготовиться к следующему году, — сказал Штайнер. — Если мы сможем набрать очко-два на каком-то из этапов, то это будет фантастическим результатом. Но мы реалистично смотрим на ситуацию. Нам будет сложно набирать очки».