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14:42 (мск), источник: ТАСС

В «Хаасе» заявили, что любые заработанные очки в сезоне станут фантастическим результатом

ТАСС, 22 марта. Американской команде чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» будет тяжело набирать очки в новом сезоне. Такое мнение высказал руководитель команды Гюнтер Штайнер, комментарий которого приводит пресс-служба «Хааса».

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Источник: Reuters

По итогам прошлого сезона «Хаас» занял девятое место в Кубке конструкторов, набрав три очка.

«Я надеюсь, что наши молодые пилоты смогут как можно лучше обучиться и подготовиться к следующему году, — сказал Штайнер. — Если мы сможем набрать очко-два на каком-то из этапов, то это будет фантастическим результатом. Но мы реалистично смотрим на ситуацию. Нам будет сложно набирать очки».

Титульным спонсором американской команды в новом сезоне будет российская компания «Уралкалий», владельцем которой является Дмитрий Мазепин — отец пилота «Хааса» Никиты Мазепина, для которого предстоящий сезон станет дебютным в «Формуле-1». Партнером Мазепина по «Хаас» будет сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Первый этап «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.

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