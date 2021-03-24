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19:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Справится ли Мазепин с Шумахером и ещё 4 интриги нового сезона Формулы-1. Ждём старта!

Надежда есть: шасси «Мерседеса» в этом году может сильно сдать. Надеемся на возрождение «Феррари» и предвкушаем дуэль Мазепин-Шумахер.

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Уже в эти выходные стартует новый сезон Формулы-1. В очередной раз соперники надеются бросить вызов «Мерседесу», доминирующему в чемпионате слишком долго, и есть шанс, что именно в сезоне-2021 им это удастся: в паддоке ходят слухи, что шасси «Ред Булл» куда лучше подходит к переменам в регламенте… Эти и другие интриги первого этапа сезона — в обзоре «Чемпионата».

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Кто впереди?

Последние семь лет прошли под знаком (большего или меньшего) доминирования «Мерседеса» — ещё ни одна команда в истории не держалась на вершине Кубка конструкторов так долго. И предполагается, что в сезоне-2021 немцы «по инерции» останутся фаворитами — тем более на фоне лишь косметических доработок прошлогодних машин. Однако на деле всё может быть совсем иначе, чем в прошлые годы, а действующие чемпионы недооценили перемены в правилах.

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") радуется успеху. | Источник: AP 2020

В 2021 году всем командам предписано уменьшить площадь днища в районе задних колёс — это, по замыслу авторов идеи, снизит уровень прижимной силы в задней части машины и сделает заезды зрелищнее. В теории снижение должно было составить десять процентов и не сыграть большой роли, однако, похоже, короткое шасси «Ред Булл» с высоким «рейком» (угол продольного наклона корпуса автомобиля) гораздо лучше компенсирует уменьшение «прижима», чем длинная, но куда более «горизонтальная» машина «Мерседеса».

В плане аэродинамики главным преимуществом «Мерседеса» была длинная база: более крупная физически машина генерирует больше «прижима». Но в условиях ограничений на размеры днища эта концепция рискует оказаться слабее, особенно если в «Ред Булл» смогут сразу извлекать из своей техники максимум. Впрочем, не исключено, что немцы в очередной раз всех надули и ехали на тестах вполсилы, а в квалификации отрыв чёрных машин вновь будет на уровне полусекунды…

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Оправилась ли «Феррари»?

Прошлый год для «Скудерии» получился катастрофическим и принёс худший результат в Кубке конструкторов за последние 40 лет. По словам Маттиа Бинотто, основной причиной проблем стал маломощный двигатель, сильно потерявший в лошадиных силах после директив ФИА в конце сезона-2019. И поэтому именно силовой установкой в Маранелло занимались в первую очередь — и, как отметил Бинотто, это принесло результаты.

Пока, правда, сложно сказать, насколько велики эти результаты: в Бахрейне Шарль Леклер и Карлос Сайнс не то чтобы блистали скоростью. Рзве что в последний день испанец показал третье время. Однако даже оно оказалось на две трети секунды хуже времени Ферстаппена. Так или иначе, в «Феррари» смотрят вперёд с оптимизмом — будем надеяться на прогресс и более плотную борьбу и мы.

На что способен «Макларен»?

На предсезонных тестах самой громкой технической новинкой стал задний диффузор «Макларена» — за счёт хитроумного крепления к днищу инженерам удалось обойти ограничение на размер рабочих плоскостей и сохранить тот «прижим», которого лишились другие. В Бахрейне у «Макларена» были более чем достойные результаты — до «Ред Булл» не хватило, но многие другие середняки остались позади.

Так, пока не слишком впечатляет скоростью «Альпин», инженеры которого создали довольно замысловатый расширяющийся кожух двигателя и полностью перекомпоновали заднюю часть, но пока особенного эффекта от такого решения не видно. А у «Астон Мартина» по ходу всех трёх дней возникали технические проблемы — лишь «Мерседес» проехал меньше, чем команда Лоуренса Стролла.

«Макларен», к слову, по пройденной дистанции тоже не так высоко — на восьмой позиции.

В какой форме Фернандо Алонсо?

Испанский ветеран — один из самых титулованных пилотов в мире, и даже его выступления в «500 милях Индианаполиса» и ралли «Дакар» приковывали огромное внимание болельщиков. Теперь Фернандо возвращается туда, где сделал себе имя — в Формулу-1. Вопрос лишь в том, в какой форме будет Алонсо к началу сезона — и позволит ли она ему реализовать на трассе весь свой талант.

Фернандо Алонсо серьезен. | Источник: РИА "Новости"

Перед уходом в конце 2018-го Фернандо был общепризнанным гением от автоспорта, однако два года вне паддока могли притупить реакции пилота. Да, гонки на выносливость и другие выступления Алонсо помогали поддерживать форму, но всё же в знании особенностей машины и команды испанец сейчас на шаг позади Эстебана Окона.

В некотором смысле внутрикомандная дуэль Окона и Алонсо и будет напоминать годы выступлений Нико Росберга с Михаэлем Шумахером в начале 2010-х. Михаэлю тогда не удалось найти общий язык с новым поколением автомобилей, и он три года подряд уступал напарнику. Повторит ли Алонсо судьбу семикратного чемпиона мира? Или скорее Окону стоит переживать как бы не повторить судьбу Стоффеля Вандорна?

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Чего добьётся Шумахер?

Мик Шумахер — действующий чемпион Формулы-2 и самый звёздный дебютант, который когда-либо приходил в Формулу-1. Ожидания от носителя такой фамилии всегда высоки, но нужно смотреть правде в глаза: «Хаасу» вряд ли будет по силам бороться даже в середине пелотона. Скорее всего американцы вновь окажутся среди аутсайдеров — и, вероятно, в одиночестве.

На этом фоне главным соперником Мика станет его напарник — россиянин Никита Мазепин. В прошлом году Мазепин одержал две победы в Формуле-2 и стал одним из ярких пилотов в пелотоне. И в отсутствие реальных шансов на высокий результат для каждого из них победа над напарником будет принципиальной задачей. Тем интереснее будет следить за дебютантами.

Дмитрий Захарченко

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