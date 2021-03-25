Мазепин заявил, что для него важно опередить Мика Шумахера по итогам сезона «Формулы-1»

Новый сезон «Формулы-1» стартует в пятницу в Бахрейне. Для Мазепина и Шумахера предстоящий чемпионат станет дебютным в «королевских гонках».

«Безусловно, важно постараться показать результаты, которые поставят меня выше напарника по команде, — сказал Мазепин. — Для меня не имеет никакого значения, кто рядом со мной. Когда ты попадаешь в “Формулу-1”, то важно, чтобы тебя заметили».

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«Мик — один из лучших молодых гонщиков. И для меня стало сюрпризом, что он оказался в “Хаасе”, — сказал Мазепин. — Таких пилотов мало, он не дает тебе расслабиться, нашей команде это и надо — два гонщика, голодных до побед. В 2022 году результаты команды улучшатся».

Мазепин отметил, что следил за выступлениями отца напарника по команде Михаэля Шумахера. «В 7 лет отец подарил мне первый шлем, это была реплика шлема Михаэля Шумахера, — рассказал российский гонщик. — Я всегда следил за его выступлениями, он был на порядок выше соперников, именно к этому я всегда и стремился. Хотел бы, чтобы у меня была такая же успешная карьера».