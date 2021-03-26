Ферстаппен — лучший в первой практике Гран-при Бахрейна, Норрис — 3-й, Мазепин — последний

Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, в тройку лучших вошёл также Ландо Норрис из «Макларена», лидировавший часть сессии.