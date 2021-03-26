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16:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен — лучший в первой практике Гран-при Бахрейна, Норрис — 3-й, Мазепин — последний

На международном автодром Бахрейна в Сахире завершилась первая свободная практика Гран-при Бахрейна.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, в тройку лучших вошёл также Ландо Норрис из «Макларена», лидировавший часть сессии.

Действующий чемпион Льюис Хэмилтон показал четвёртое время после ошибки в конце лучшего круга. У российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина 20-й результат.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.35,394
2. Валттери Ботттас («Мерседес) +0,298
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,503
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,527
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,599
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,677
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,801
8. Карлос Сайнс («Феррари») +0,972
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,040
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,392
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,740
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,763
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,839
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,935
15. Эстебан Окон («Альпин») +2,134
16. Феранандо Алонсо («Альпин») +2,478
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,733
18. Николас Латифи («Уильямс) +2,946
19. Мик Шумахер («Хаас») +3,107
20. Никита Мазепин («Хаас») +3,581.

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