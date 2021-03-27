Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Мазепин стал последним
В субботу, 27 марта, состоялась квалификация
В субботу, 27 марта, состоялась квалификация
Поул на трассе в Сахире завоевал голландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».
Ферстаппен опередил действующего чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона и финна Валттери Боттаса. Представители «Мерседеса» заняли второе и третье места.
Российский дебютант Формулы-1 Никита Мазепин из команды «Хаас» показал худшее время. Его дважды развернуло по ходу квалификации. Партнер Мазепина немец Мик Шумахер — 19-й.