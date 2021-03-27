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19:43 (мск), источник: Sport24

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Мазепин стал последним

В субботу, 27 марта, состоялась квалификация Гран-при Бахрейна — первого этапа нового сезона Формулы-1.

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Поул на трассе в Сахире завоевал голландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».

Ферстаппен опередил действующего чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона и финна Валттери Боттаса. Представители «Мерседеса» заняли второе и третье места.

Российский дебютант Формулы-1 Никита Мазепин из команды «Хаас» показал худшее время. Его дважды развернуло по ходу квалификации. Партнер Мазепина немец Мик Шумахер — 19-й.

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