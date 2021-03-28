Мазепин сошел на первом круге стартового этапа «Формулы-1»

Мазепин стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы на первом круге гонки. В субботу во время квалификации российский пилот испытывал проблемы с тормозами.

В прошлом сезоне Мазепин выступал в чемпионате «Формулы-2» за Hitech GP, по итогам чемпионата он занял пятое место. В декабре 2020 года он подписал многолетний контракт с «Хаасом».

Этап в Бахрейне является первым в сезоне 2021 года.