Хэмилтон побил еще один рекорд Шумахера

В воскресенье, 28 марта, британец выиграл первый этап нового сезона, придя первым к финишу на Гран-при Бахрейна. В этой гонке он превзошел отметку в 5111 кругов лидерства, обойдя немецкого спортсмена.

Следующей гонкой сезона станет Гран-при Эмилии-Романьи. Соревнования пройдут в Италии с 16 по 18 апреля.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ee53a8099eaf28206352" data-vnd="ee53a8099eaf28206352" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ee53a8099eaf28206352" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.