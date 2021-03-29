Хэмилтон побил еще один рекорд Шумахера
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон побил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера по числу кругов на позиции лидера. Об этом сообщается на сайте гоночной серии.
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон побил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера по числу кругов на позиции лидера. Об этом сообщается на сайте гоночной серии.
В воскресенье, 28 марта, британец выиграл первый этап нового сезона, придя первым к финишу на
Следующей гонкой сезона станет
По итогам прошлого сезона Хэмилтон сравнялся с Шумахером по числу чемпионских титулов: оба спортсмена по семь раз побеждали в общем зачете «Формулы-1». Помимо этого, британец побил рекорды немца по количеству выигранных гонок и завоеванных