Бывший пилот «Формулы-1» призвал выгнать россиянина Мазепина из гоночной серии

По словам финского спортсмена, россиянину не место в «королевских автогонках». Критика экс-пилота связана с инцидентом, произошедшим с Мазепиным на первом Гран-при сезона.

В воскресенье, 28 марта, Мазепин сошел с дистанции на 20-й секунде соревнований в Бахрейне. Болид российского пилота вылетел с трассы и врезался колесом в заграждение. Спортсмен объяснил произошедшее собственной ошибкой.