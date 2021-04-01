Мазепин был прав. Разговоры про джентльменство в Формуле-1 пора отправить на свалку

Продолжаем разбирать минувший
И в этом смысле хочется отметить отдельно: в паддоке нет места никаким джентльменским соглашениям.
Благородные аристократы, раскуривающие после гонки сигару, а затем отправляющиеся на игру в теннис с членами королевских семей, ушли далеко в прошлое, таких как Стирлинг Мосс больше никогда не будет. Вы только представьте что будет, если гонщик с зарплатой в десятки миллионов евро пойдёт к судьям переубеждать их, что соперник на самом деле не нарушал правил — и отдаст в итоге ему чемпионский титул.
Сейчас, учитывая бюджеты, количество спонсоров и ставки — престиж многонациональных корпораций и даже стран, Формула-1 превратилась в поле тотальной битвы, идущей в трёх плоскостях: технической, политической и экономической. И в каждой из них команда должна добиваться максимума, чтобы получить шанс сразиться за титул.
Можно сколько угодно ностальгировать по золотым временам 50-х и 60-х годов (когда куда меньше пилотов и зрителей возвращались с гонок домой живыми), но сейчас команда это не 15 энтузиастов, а сотни сотрудников — со своими семьями, налогами и ипотеками. Которые лишатся существенных премий, если их пилот отдаст титул сопернику.
Учитывая ставки, сама мысль о джентльменских соглашениях в Формуле-1 кажется наивной: только в условиях абсолютного сражения за этими гонками будет интересно смотреть. И пусть «Мерседес» постоянно побеждает, Росберг и Хэмилтон не оставляют друг другу ни единого сантиметра, а возможная дуэль Льюиса с Максом будет выглядеть куда менее впечатляюще, если гонщики постоянно будут делать реверансы. Невозможно представить, чтобы Хэмилтон с Ферстаппеном заключали бы
В Формуле-1 даже подписанный контракт ничего не стоит — спросите у Серхио Переса, что уж тогда говорить о «джентльменских» соглашениях? Они и заключаются лишь в надежде на то, что соперник окажется достаточно недальновиден и начнёт их соблюдать. Каждый пилот «Феррари» хочет стоять на вершине подиума в Монце — и Леклеру это удалось во многом благодаря тому, что он не дал напарнику слипстрим. И где теперь его напарник, а где — Шарль?
У Нельсона
Ни Айртон Сенна, ни Михаэль Шумахер не были джентльменами, и это одна из причин, по которым они так многого добились. А вот Стирлинг Мосс чемпионом так и не стал. Разумеется, великого британского аса будут помнить долго — и за скорость, и за его благородство, но в Формуле-1 самое главное — чемпионский титул, остальное — второстепенно. Не слишком человечно? Такова Ф-1.
Дмитрий Захарченко