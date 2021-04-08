Мазепин заработает в 45 раз меньше Хэмилтона? Почему рейтингам зарплат Ф-1 нельзя верить

Два дня подряд в авторитетных СМИ появляются рейтинги зарплат гонщиков Формулы-1: сначала выступила итальянская La Gazzetta dello Sport, а день спустя на страницах портала Race Fans свой рейтинг представил авторитетнейший Дитер Ренкен. Давайте сравним две версии, а также объясним, почему в нынешней Формуле-1 такие рейтинги — развлечение, но не информация, которой можно доверять на все сто.

Кто зарабатывает больше всех

С дуэтом лидеров итальянцы и Ренкен едины: это Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, здесь нет никаких сенсаций. При этом в La Gazzetta dello Sport полагают, что Льюис заработает в 2021 году $ 45 млн, а вот у Ренкена совсем другая информация: по его данным, Хэмилтон не только не получил повышения по сравнению с прошлогодними 40 миллионами, но и даже пошёл на серьёзное сокращение зарплаты — до $ 30 млн. Вполне вероятно, что именно поэтому Льюис так долго не ставил свою подпись под новым контрактом с «Мерседесом», а срок соглашения рассчитан всего на год.

Сильно расходятся источники и в оценке заработков Макса Ферстаппена. Итальянцы щедро «выписали» голландцу зарплату в $ 40 млн, посчитав, что часть расходов на себя взяла «Хонда». Ранее никто не утверждал, что Ферстаппен зарабатывает так много, а потому версия Ренкена больше похожа на правду: согласно ей, Макс заработает в 2021 году $25 млн. При этом по обеим версиям зарплата Ферстаппена на пять миллионов ниже, чем у Хэмилтона.

Зарплаты пилотов Формулы-1. Версия La Gazzetta dello Sport

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 45 млн

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 40 млн

3. Даниэль Риккардо («Макларен») — $ 15 млн

4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — $ 15 млн

5. Шарль Леклер («Феррари») — $ 15 млн

6. Фернандо Алонсо («Альпин») — $ 10 млн

7. Валттери Боттас («Мерседес») — $ 10 млн

8. Карлос Сайнс («Феррари») — $ 10 млн

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — $ 10 млн

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — $ 10 млн

11. Серхио Перес («Ред Булл») — $ 8 млн

12. Ландо Норрис («Макларен») — $ 5 млн

13. Эстебан Окон («Альпин») — $ 5 млн

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — $ 5 млн

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — $ 1 млн

16. Мик Шумахер («Хаас») — $ 1 млн

17. Никита Мазепин («Хаас») — $ 1 млн

18. Джордж Расселл («Уильямс») — $ 1 млн

19. Николас Латифи («Уильямс») — $ 1 млн

20. Юки Цунода («Альфа Таури») — $ 500 тыс.

Оба источника оценили зарплаты Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо в $ 15 млн. Для обоих пилотов это шаг назад. Но если австралиец по сравнению с жалованьем в «Рено» потерял не так много, то Себастьян пошёл на двукратное сокращение зарплаты по сравнению с той, что он, по слухам, получал в свой последний год «Феррари».

Дальше — интереснее: по версии Race Fans, Феттель и Риккардо отнюдь не делят третье место в рейтинге с Шарлем Леклером. Всё это трио якобы уступает Фернандо Алонсо, который «унаследовал» в «Альпин» зарплату Риккардо в размере $20 млн. Не слишком ли щедро для ветерана, который в этом году точно не поборется за титул? Однако данные Ренкена таковы. В то же время, по его сведениям, Шарль Леклер заработает не $15 млн, а на три миллиона меньше, оказавшись в рейтинге на чистом шестом месте.

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Кто зарабатывает меньше всех

Касательно «аутсайдеров» рейтинга у итальянцев и Ренкена удивительное единодушие: в обеих версиях пять гонщиков — пилоты «Хааса» и «Уильямса» и примкнувший к ним Джовинацци — заработают в 2021 году по $ 1 млн. Ну, а меньше всех упадёт на карточку новичку «Альфа Таури» Юки Цуноде: он должен заработать только полмиллиона долларов, то есть вдвое меньше чем два других новобранца — Мазепин и Шумахер.

Зарплаты пилотов Формулы-1. Версия Дитера Ренкена (RaceFans)

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 30 млн

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 25 млн

3. Фернандо Алонсо («Альпин») — $ 20 млн

4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — $ 15 млн

5. Даниэль Риккардо («Макларен») — $ 15 млн

6. Шарль Леклер («Феррари») — $ 12 млн

7. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — $ 10 млн

8. Валттери Боттас («Мерседес») — $ 10 млн

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — $ 10 млн

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — $ 10 млн

11. Серхио Перес («Ред Булл») — $ 8 млн

12. Ландо Норрис («Макларен») — $ 5 млн

13. Эстебан Окон («Альпин») — $ 5 млн

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — $ 5 млн

15. Антонио Джовиннаци («Альфа Ромео») — $ 1 млн

16. Мик Шумахер («Хаас») — $ 1 млн

17. Никита Мазепин («Хаас») — $ 1 млн

18. Николас Латифи («Уильямс») — $ 1 млн

19. Джордж Расселл («Уильямс») — $ 1 млн

20. Юки Цунода («Альфа Таури») — $ 0,5 млн.

Что с рейтингами не так

Собственно, главная проблема: в Формуле-1 по-прежнему не принято раскрывать зарплаты пилотов. Все данные носят неофициальный характер и основаны на инсайдах, предположениях, утечках и экспертных оценках. О чём можно говорить, когда оценки зарплат двух топ-пилотов расходятся так сильно…

При этом очевидно, что если насчёт лидеров журналисты всё-таки стараются раскопать максимально точные данные, то в случае с пилотами из второй десятки речь идёт просто о примерных оценках по рынку. Например, год назад портал Business Book GP написал, что зарплата Даниила Квята составляет всего 750 тыс. евро — тут явно речь шла о примерной оценке, а не каких-то точных данных.

Источник «Чемпионата» тогда заверил, что в реальности жалование россиянина было намного выше. Уверены, то же самое верно и для многих других пилотов. Например, тех, кого в 2021-м согнали под одну гребёнку, «выписав» всем по миллиону долларов.

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Добавьте сюда сложно составленные контракты пилотов, из-за которых не так легко понять, где заканчивается зарплата, получаемая от команд, и начинаются поступления от спонсоров — как командных, так и личных. Самый яркий пример — Серхио Перес и его $ 8 млн, которые во многом обеспечиваются мексиканскими спонсорами Чеко.

Однако в скором времени ситуация изменится. Уже ни для кого не секрет, что ФИА и Liberty Media готовят следующий шаг по сокращению расходов команд. Вслед за лимитом на бюджеты будет введён отдельный лимит на зарплаты пилотов (сейчас они не подпадают под бюджетные ограничения). Ожидается, что лимит составит 30 млн долларов, причём под этот потолок должны быть включены не только зарплаты обоих боевых пилотов, но и основного резервного гонщика.

Официально новое бюджетное ограничение должно быть представлено на утверждение уже в скором времени, и если оно будет принято (а решительно непонятно, почему команды должны быть против), то сам бог велел после этого сделать контракты пилотов прозрачными. Это давно практикуется в НХЛ, НБА и других американских лигах, с которых Формула-1 копирует свои бюджетные ограничения. Так что скоро мы узнаем, сколько на самом деле зарабатывают Хэмилтон, Ферстаппен, Мазепин и все остальные. Ну, а пока остаётся и дальше сравнивать разные неофициальные рейтинги.