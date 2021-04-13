Особняк Шумахера выставили на продажу

Семейный дом Шумахеров, площадь которого составляет более 20 тысяч квадратных метров, расположен в Швейцарии. Недвижимость оценивается почти в 59 миллионов евро. По одной из версий, продать дом решила жена Михаэля Коринна. Вырученные средства пойдут на лечение спортсмена.

По последним данным, Шумахера перевезли на Майорку. Он находится на вилле, которая раньше принадлежала президенту мадридского «Реала» Флорентину Пересу.

19 сентября 2020-го нейрохирург Эрих Ридерер оценил шансы чемпиона «Формулы-1» на восстановление. По мнению врача, спортсмен сможет лишь сидеть и делать небольшие шаги с посторонней помощью.