«Формула-1» продолжает переговоры с организаторами Гран-при Канады
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. «Формула-1» продолжает вести переговоры с организаторами
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. «Формула-1» продолжает вести переговоры с организаторами
Ранее сообщалось, что органы здравоохранения Квебека готовы разрешить проведение этапа «Ф-1» в Монреале без зрителей при соблюдении определенных условий в связи с пандемией коронавируса. Однако представители здравоохранения Монреаля в четверг пришли к выводу, что даже при пустых трибунах риск распространения COVID-19 слишком высок, поэтому
Тем не менее, представитель «Королевских гонок» в ответ на информацию об отмене гонки сообщил, что «Формула-1» продолжает переговоры с промоутером в Канаде.
Основное препятствие для «Ф-1» — двухнедельный карантин для всех прибывающих в Канаду. Сообщалось, что исполнительный директор чемпионата Стефано Доменикали добивается того, чтобы представителям гоночной серии разрешили въехать и выехать из Канады без обязательного карантина. В случае отмены гонки в Канаде этап чемпионата может принять Турция, как это случилось в прошлом году, когда многие