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09:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Формула-1» продолжает переговоры с организаторами Гран-при Канады

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. «Формула-1» продолжает вести переговоры с организаторами Гран-при Канады о проведении гонки, несмотря на заявления местных органов здравоохранения, сообщает GP Fans.

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Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что органы здравоохранения Квебека готовы разрешить проведение этапа «Ф-1» в Монреале без зрителей при соблюдении определенных условий в связи с пандемией коронавируса. Однако представители здравоохранения Монреаля в четверг пришли к выводу, что даже при пустых трибунах риск распространения COVID-19 слишком высок, поэтому Гран-при Канады нужно отменить.

Тем не менее, представитель «Королевских гонок» в ответ на информацию об отмене гонки сообщил, что «Формула-1» продолжает переговоры с промоутером в Канаде.

Основное препятствие для «Ф-1» — двухнедельный карантин для всех прибывающих в Канаду. Сообщалось, что исполнительный директор чемпионата Стефано Доменикали добивается того, чтобы представителям гоночной серии разрешили въехать и выехать из Канады без обязательного карантина. В случае отмены гонки в Канаде этап чемпионата может принять Турция, как это случилось в прошлом году, когда многие Гран-при были отменены или перенесены из-за пандемии.

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