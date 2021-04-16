«Формула-1» продолжает переговоры с организаторами Гран-при Канады

Ранее сообщалось, что органы здравоохранения Квебека готовы разрешить проведение этапа «Ф-1» в Монреале без зрителей при соблюдении определенных условий в связи с пандемией коронавируса. Однако представители здравоохранения Монреаля в четверг пришли к выводу, что даже при пустых трибунах риск распространения COVID-19 слишком высок, поэтому Гран-при Канады нужно отменить.

Тем не менее, представитель «Королевских гонок» в ответ на информацию об отмене гонки сообщил, что «Формула-1» продолжает переговоры с промоутером в Канаде.