«Формула-1» договорилась о проведении Гран-при Майами

Контракт о проведении Гран-при в Майами заключен на 10 лет. Гонки в 2022 году пройдут на городской трассе, центром которой станет стадион Hard Rock Stadium. На трассе гонщиков будут ожидать 19 поворотов, ее протяженность составит 5,41 км.

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«Мы рады объявить, что гонки “Формулы-1” будут проходить в Майами начиная с 2022 года. США являются для нас ключевым растущим рынком, и мы очень воодушевлены нашим растущим охватом, который будет поддержан этой захватывающей второй гонкой, — сказал исполнительный директор “Формулы-1” Стефано Доменикали. — Мы с нетерпением ждем возможности впервые в истории нашего спорта провести в Майами величайшее гоночное зрелище на планете».