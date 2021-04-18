«Формула-1» договорилась о проведении Гран-при Майами
ТАСС, 18 апреля. Майами в 2022 году примет этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Об этом сообщает
ТАСС, 18 апреля. Майами в 2022 году примет этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Об этом сообщает
Контракт о проведении
«Мы рады объявить, что гонки “Формулы-1” будут проходить в Майами начиная с 2022 года. США являются для нас ключевым растущим рынком, и мы очень воодушевлены нашим растущим охватом, который будет поддержан этой захватывающей второй гонкой, — сказал исполнительный директор “Формулы-1” Стефано Доменикали. — Мы с нетерпением ждем возможности впервые в истории нашего спорта провести в Майами величайшее гоночное зрелище на планете».
С 2008 по 2011 годы