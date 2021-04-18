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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уничтожен»: Шумахер жестко высказался в адрес Мазепина

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о конкуренции в «Хаасе», за который выступают его племянник Мик Шумахер, сын Михаэля Шумахера, и россиянин Никита Мазепин.

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Источник: AP 2020

«Уже можно говорить не о том, что Мик превзошел его, а о том, что он уничтожил его. Мы говорим о человеческом факторе за рулем. Мик находится в невероятной форме, он не допустил ни единой ошибки со старта сезона и продолжает совершенствоваться. Он может этим гордиться», — цитирует Ральфа Шумахера портал Grandpx.news.

Шумахер-младший и Мазепин проводят дебютный сезон в «Формуле-1». Со старта сезона прошла одна гонка, в которой немец занял 16-е место, а россиянин не сумел финишировать.

Позднее в воскресенье состоится второй старт — Гран-при Эмилии-Романьи. Шумахер займет 18-е место на стартовой решетке, россиянин — 19-е.

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