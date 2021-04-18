«Уничтожен»: Шумахер жестко высказался в адрес Мазепина

«Уже можно говорить не о том, что Мик превзошел его, а о том, что он уничтожил его. Мы говорим о человеческом факторе за рулем. Мик находится в невероятной форме, он не допустил ни единой ошибки со старта сезона и продолжает совершенствоваться. Он может этим гордиться», — цитирует Ральфа Шумахера портал Grandpx.news.