«Уничтожен»: Шумахер жестко высказался в адрес Мазепина

«Уже можно говорить не о том, что Мик превзошел его, а о том, что он уничтожил его. Мы говорим о человеческом факторе за рулем. Мик находится в невероятной форме, он не допустил ни единой ошибки со старта сезона и продолжает совершенствоваться. Он может этим гордиться», — цитирует Ральфа Шумахера портал Grandpx.news.
Шумахер-младший и Мазепин проводят дебютный сезон в «Формуле-1». Со старта сезона прошла одна гонка, в которой немец занял 16-е место, а россиянин не сумел финишировать.
Позднее в воскресенье состоится второй старт — Гран-при Эмилии-Романьи. Шумахер займет 18-е место на стартовой решетке, россиянин — 19-е.