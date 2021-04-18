Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи. Мазепин стал последним из финишировавших

Пилоты стартовали в проливной дождь. На первом круге после контакта с Мазепиным участие в гонке завершил канадец Николас Латифи из «Уильямс». На 33-м круге вылетели после аварии на прямой партнер Латифи по «Уильямс» британец Джордж Рассел и пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас, после чего гонка была приостановлена и после уборки с трассы обломков болидов возобновлена. Двумя кругами ранее в гравийную ловушку попал Хэмилтон, но сумел продолжить гонку.