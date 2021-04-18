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18:50 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи. Мазепин стал последним из финишировавших

ТАСС, 18 апреля. Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Эмилия-Романьи. Заезд прошел на автодроме Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле.

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Источник: AFP 2020

Вторым в гонке финишировал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес», третьим — британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.

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Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин стал последним из финишировавших гонщиков, заняв 17-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер показал 16-й результат.

Пилоты стартовали в проливной дождь. На первом круге после контакта с Мазепиным участие в гонке завершил канадец Николас Латифи из «Уильямс». На 33-м круге вылетели после аварии на прямой партнер Латифи по «Уильямс» британец Джордж Рассел и пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас, после чего гонка была приостановлена и после уборки с трассы обломков болидов возобновлена. Двумя кругами ранее в гравийную ловушку попал Хэмилтон, но сумел продолжить гонку.

Следующий этап пройдет с 30 апреля по 2 мая в Португалии.

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