Гран-при Японии останется в календаре Формулы-1 минимум ещё на три года

«Я искренне рад продолжить сотрудничество с автодромом «Сузука» ещё на три года. Япония занимает особенное место в сердцах фанатов Формулы-1 по всему миру. «Сузука» повидала много легендарных моментов, здесь, в том числе, 11 раз определялись чемпионы мира. Гран-при Японии всегда дарит зрителям драму, и я в восторге от продолжения сотрудничества и того, что мы можем дать фанатам автоспорта в Японии.