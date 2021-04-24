Гран-при Японии останется в календаре Формулы-1 минимум ещё на три года
Промоутеры
Промоутеры
Гонка на автодроме «Сузука» останется в календаре как минимум ещё на три сезона, сообщает
«Я искренне рад продолжить сотрудничество с автодромом «Сузука» ещё на три года. Япония занимает особенное место в сердцах фанатов Формулы-1 по всему миру. «Сузука» повидала много легендарных моментов, здесь, в том числе, 11 раз определялись чемпионы мира.
Это продление сотрудничества является частью нашей долгосрочной стратегии по развитию спорта в Азии, — сказал руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали.