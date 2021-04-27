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15:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Айлотт стал резервным пилотом «Альфа Ромео»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Британец Каллум Айлотт стал вторым резервным пилотом «Альфа Ромео» на сезон 2021 года, сообщается на сайте команды «Формулы-1».

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Источник: AP 2020

Айлотт будет заменять первого резервного гонщика поляка Роберта Кубицу, когда он будет недоступен для команды из-за участия в других категориях гонок. Британец по ходу сезона также примет участие в нескольких тренировочных сессиях «Ф-1», начиная с этой пятницы на Гран-при Португалии.

Ранее Айлотт присоединялся к «Альфа Ромео» на тестах по ходу сезона-2019 в Барселоне и на тестах в конце сезона-2020 в Абу-Даби. Айлотт является участником молодежной программы «Феррари», в 2020-м он выступал в «Формуле-2» и занял второе место в личном зачете. В декабре прошлого года 22-летний гонщик стал тест-пилотом «Феррари» на сезон-2021.

В нынешнем сезоне основными пилотами «Альфа Ромео» являются финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци.

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