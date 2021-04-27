Айлотт стал резервным пилотом «Альфа Ромео»
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Британец Каллум Айлотт стал вторым резервным пилотом «Альфа Ромео» на сезон 2021 года, сообщается на сайте команды «Формулы-1».
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Британец Каллум Айлотт стал вторым резервным пилотом «Альфа Ромео» на сезон 2021 года, сообщается на сайте команды «Формулы-1».
Айлотт будет заменять первого резервного гонщика поляка Роберта Кубицу, когда он будет недоступен для команды
Ранее Айлотт присоединялся к «Альфа Ромео» на тестах по ходу сезона-2019 в Барселоне и на тестах в конце сезона-2020 в
В нынешнем сезоне основными пилотами «Альфа Ромео» являются финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци.