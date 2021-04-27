Айлотт стал резервным пилотом «Альфа Ромео»

Айлотт будет заменять первого резервного гонщика поляка Роберта Кубицу, когда он будет недоступен для команды из-за участия в других категориях гонок. Британец по ходу сезона также примет участие в нескольких тренировочных сессиях «Ф-1», начиная с этой пятницы на Гран-при Португалии.

Ранее Айлотт присоединялся к «Альфа Ромео» на тестах по ходу сезона-2019 в Барселоне и на тестах в конце сезона-2020 в Абу-Даби. Айлотт является участником молодежной программы «Феррари», в 2020-м он выступал в «Формуле-2» и занял второе место в личном зачете. В декабре прошлого года 22-летний гонщик стал тест-пилотом «Феррари» на сезон-2021.