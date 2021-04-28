СМИ: Гран-при Канады «Формулы-1» окончательно отменили из-за коронавируса

Две недели назад СМИ уже информировали об отмене Гран-при, но позже стало известно, что переговоры между организаторами и властями провинции Квебек продолжаются. Минздрав региона выступал решительно против соревнования, так как даже при проведении гонки без зрителей численность команд, персонала автодрома и необходимых волонтеров составит 2,5 тыс. человек.

При этом после гонки в Баку, которая должна состояться за неделю до Гран-при Канады, участники не смогут пройти положенный по канадским законам 14-дневный карантин после въезда в страну. Кроме того, власти опасались, что около гостиниц, в которых остановятся гонщики, будут собираться толпы их поклонников, что также может спровоцировать вспышку заражения коронавирусом.

Организаторы гонки настаивали, чтобы канадские власти разрешили гонщикам и членам команд не проходить обязательный карантин, а контроль за участниками возложить на частных медиков.