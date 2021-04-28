СМИ: Гран-при Канады «Формулы-1» окончательно отменили из-за коронавируса
ОТТАВА, 28 апреля. /ТАСС/. Организаторы канадского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в ближайшее время официально объявят об отмене соревнования
ОТТАВА, 28 апреля. /ТАСС/. Организаторы канадского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в ближайшее время официально объявят об отмене соревнования
Две недели назад СМИ уже информировали об отмене
При этом после гонки в Баку, которая должна состояться за неделю до
Организаторы гонки настаивали, чтобы канадские власти разрешили гонщикам и членам команд не проходить обязательный карантин, а контроль за участниками возложить на частных медиков.
В прошлом году