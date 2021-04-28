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16:43 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Гран-при Канады «Формулы-1» окончательно отменили из-за коронавируса

ОТТАВА, 28 апреля. /ТАСС/. Организаторы канадского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в ближайшее время официально объявят об отмене соревнования из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

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Источник: AP 2020

Две недели назад СМИ уже информировали об отмене Гран-при, но позже стало известно, что переговоры между организаторами и властями провинции Квебек продолжаются. Минздрав региона выступал решительно против соревнования, так как даже при проведении гонки без зрителей численность команд, персонала автодрома и необходимых волонтеров составит 2,5 тыс. человек.

При этом после гонки в Баку, которая должна состояться за неделю до Гран-при Канады, участники не смогут пройти положенный по канадским законам 14-дневный карантин после въезда в страну. Кроме того, власти опасались, что около гостиниц, в которых остановятся гонщики, будут собираться толпы их поклонников, что также может спровоцировать вспышку заражения коронавирусом.

Организаторы гонки настаивали, чтобы канадские власти разрешили гонщикам и членам команд не проходить обязательный карантин, а контроль за участниками возложить на частных медиков.

В прошлом году Гран-при Канады также был отменен из-за коронавирусных ограничений. Канадский этап был запланирован на 11—13 июня.

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