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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Гран-при Турции заменит в календаре Формулы-1 в 2021 году Гран-при Канады

Пресс-служба Формулы-1 сообщила об изменениях в календаре на нынешний сезон.

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Источник: AP 2020

Седьмой этап сезона, который должен был пройти в Канаде, заменит Гран-при Турции. Гран-при будет проходить с 11 по 13 июня.

Изменения связаны с ограничениями на перемещения, которые действуют в Канаде. Так, приезжающим придётся пройти 14-дневный карантин.

«Мы благодарны промоутерам и властям Канады, Квебека и Монреаля, которые старались провести Гран-при. И мы рады объявить о двухлетнем партнёрском контракте с Гран-при Канады.

Мы проведём работы с промоутерами, чтобы люди, купившие билеты, смогли получить возврат своих средств или же получили билеты на следующий год, — говорится на сайте Формулы-1.

Процедура возврата билетов пока не указана.

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