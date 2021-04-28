Гран-при Турции заменит в календаре Формулы-1 в 2021 году Гран-при Канады

Седьмой этап сезона, который должен был пройти в Канаде, заменит
Изменения связаны с ограничениями на перемещения, которые действуют в Канаде. Так, приезжающим придётся пройти 14-дневный карантин.
«Мы благодарны промоутерам и властям Канады, Квебека и Монреаля, которые старались провести
Мы проведём работы с промоутерами, чтобы люди, купившие билеты, смогли получить возврат своих средств или же получили билеты на следующий год, — говорится на сайте Формулы-1.
Процедура возврата билетов пока не указана.