Хэмилтон и Ферстаппен продолжат спор за титул на этапе «Формулы-1» в Португалии
ТАСС, 30 апреля. Программа третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2021 года —
ТАСС, 30 апреля. Программа третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2021 года —
Старт сезона получился интригующим — превосходство «Мерседеса» и семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона уже не столь очевидно. Нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» решительно настроен навязать борьбу многолетнему лидеру «Формулы-1». На первых двух этапах пилоты обменялись победами и вторыми местами, лидером в Португалию приехал Хэмилтон
Сложным получается дебют в «королевских гонках» для россиянина Никиты Мазепина из «Хааса». На первом этапе он попал в аварию уже на старте гонки, на втором — смог добраться до финиша, но стал последним, при этом по ходу гоночного
Первая часть свободных заездов начнется в пятницу в 13:30 мск, вторая — в 17:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (14:00 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (17:00 мск).