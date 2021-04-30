Хэмилтон и Ферстаппен продолжат спор за титул на этапе «Формулы-1» в Португалии

Старт сезона получился интригующим — превосходство «Мерседеса» и семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона уже не столь очевидно. Нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» решительно настроен навязать борьбу многолетнему лидеру «Формулы-1». На первых двух этапах пилоты обменялись победами и вторыми местами, лидером в Португалию приехал Хэмилтон из-за дополнительного очка за быстрый круг. Их партнеры — финн Валттери Боттас («Мерседес») и мексиканец Серхио Перес («Ред Булл») — пока не могут включиться в спор за победу.

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Сложным получается дебют в «королевских гонках» для россиянина Никиты Мазепина из «Хааса». На первом этапе он попал в аварию уже на старте гонки, на втором — смог добраться до финиша, но стал последним, при этом по ходу гоночного уик-энда Мазепин допускает много ошибок. Немец Мик Шумахер, который также проводит первый год в «Формуле-1», на фоне партнера по команде смотрится предпочтительнее — он меньше ошибается и выглядит более стабильным.

Гран-при Португалии был включен в календарь прошлого сезона после отказа ряда стран проводить этапы в условиях коронавируса. В нынешнем чемпионате организаторы решили вновь прибегнуть к помощи автодрома «Алгарве» после того, как стало известно о невозможности проведения некоторых этапов. Гран-при Португалии проводился в 1950—1960-х годах, а также с 1984 по 1996 год.