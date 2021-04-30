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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Боттас — лучший в первой свободной практике в Португалии, Расселл — 7-й, Мазепин — 20-й

В Портимане завершилась первая свободная практика Гран-при Португалии.

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Источник: AP 2021

Лучшее время в тренировочной сессии показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — его напарник Серхио Перес. Четвёртый результат у гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Все они находятся в пределах 0,3 секунды друг от друга.

Неожиданно хороший результат у Джорджа Расселла из «Уильямс» — седьмое место. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал последним.

Формула-1. Гран-при Португалии. Первая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:19.648
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.025
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0.198
4. Шарль Леклер («Ферарри») +0.236
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.319
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.796
7. Джордж Расселл («Уильямс») +0.881
8. Ландо Норрис («Макларен») +0.987
9. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.032
10. Эстебан Окон («Альпин») +1.152
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.246
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.347
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.442
14. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.655
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.733
16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.757
17. Каллум Айлотт («Альфа Ромео») +2.158
18. Мик Шумахер («Хаас») +2.291
19. Николас Латифи («Уильямс») +2.645
20. Никита Мазепин («Хаас») +4.576.

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