Боттас — лучший в первой свободной практике в Португалии, Расселл — 7-й, Мазепин — 20-й
В Портимане завершилась первая свободная практика
В Портимане завершилась первая свободная практика
Лучшее время в тренировочной сессии показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — его напарник Серхио Перес. Четвёртый результат у гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Все они находятся в пределах 0,3 секунды друг от друга.
Неожиданно хороший результат у Джорджа Расселла из «Уильямс» — седьмое место. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал последним.
Формула-1.
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:19.648
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.025
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0.198
4. Шарль Леклер («Ферарри») +0.236
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.319
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.796
7. Джордж Расселл («Уильямс») +0.881
8. Ландо Норрис («Макларен») +0.987
9. Карлос
10. Эстебан Окон («Альпин») +1.152
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.246
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.347
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.442
14. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.655
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.733
16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.757
17. Каллум Айлотт («Альфа Ромео») +2.158
18. Мик Шумахер («Хаас») +2.291
19. Николас Латифи («Уильямс») +2.645
20. Никита Мазепин («Хаас») +4.576.