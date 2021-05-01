Макс опять ошибся в квалификации — он точно готов стать чемпионом? Суббота за «Мерседесом»
Ферстаппен проехал круг быстрее всех, но лишился поула
Ферстаппен проехал круг быстрее всех, но лишился поула
По итогам трёх сессий свободных заездов лучшее время осталось за «Ред Булл», однако перед квалификацией австрийцев не почивали на лаврах, а Кристиан Хорнер даже заявил, что поул уйдёт к «Мерседесу»…
По ходу первых сегментов «Мерседес» действительно смотрелся увереннее «Ред Булл», а во второй части время действующих чемпионов — 1:17.9 — и вовсе повергло в некоторый шок. «Ред Булл» нужно было отыгрываться, но первую попытку Ферстаппен запорол — ошибся на выходе из скоростного поворота, выехал слишком широко и лишился времени за нарушение границ трассы. Правда, даже несмотря на ошибку, этот результат позволил бы превзойти первые попытки Боттаса и Хэмилтона.
Ферстаппен же вернулся на трассу на красных шинах, однако круг не позволил опередить пилотов «Мерседеса» — третье время. Тем временем Боттас с Хэмилтоном так и не смогли улучшить свои результаты на более жёсткой резине, но сохранили за собой первое и второе места, а Валттери за счёт более сильной первой попытки взял первый поул в сезоне. В итоге «Мерседес» занял весь первый ряд, «Ред Булл» — весь второй (Перес стал четвёртым, уступив Максу 0,14 секунды).
Отметим, что в итоге снятый круг Макса позволил бы ему быть на поуле — если бы не ошибка,
Лучшим из остальных на пятой позиции стал Карлос Сайнс, опередивший Эстебана Окона, — шестое место француза подчёркивает сильную форму «Альпин» в этот
Самым неожиданным событием второго сегмента стал вылет Фернандо Алонсо. «Альпин» в этот
Алонсо также уступил Джорджу Расселлу — британцу 0,06 секунды не хватило до выхода в Q3, а также Антонио Джовинацци. 14-е место занял Юки Цунода — японец проиграл Гасли во втором сегменте более 0,4 секунды, а на 15-й строчке остался Кими Райкконен — финн не смог улучшить в решающей попытке.
Главным разочарованием квалификации стало 16-е место Даниэля Риккардо. Австралиец не смог прибавить в финальной попытке и в итоге оказался с временем на секунду с лишним медленнее результата Норриса. Риккардо в итоге занял лишь 16-е место и впервые с
Дмитрий Захарченко