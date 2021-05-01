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18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Макс опять ошибся в квалификации — он точно готов стать чемпионом? Суббота за «Мерседесом»

Ферстаппен проехал круг быстрее всех, но лишился поула из-за собственной ошибки. Мазепин, увы, уверенно последний.

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По итогам трёх сессий свободных заездов лучшее время осталось за «Ред Булл», однако перед квалификацией австрийцев не почивали на лаврах, а Кристиан Хорнер даже заявил, что поул уйдёт к «Мерседесу»…

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый в сезоне поул Боттаса

По ходу первых сегментов «Мерседес» действительно смотрелся увереннее «Ред Булл», а во второй части время действующих чемпионов — 1:17.9 — и вовсе повергло в некоторый шок. «Ред Булл» нужно было отыгрываться, но первую попытку Ферстаппен запорол — ошибся на выходе из скоростного поворота, выехал слишком широко и лишился времени за нарушение границ трассы. Правда, даже несмотря на ошибку, этот результат позволил бы превзойти первые попытки Боттаса и Хэмилтона.

На вторую попытку пилоты «Мерседеса» отправились на «медиуме» — «средний» состав приходилось дольше прогревать, однако по скорости на круге эта резина не уступала «софту». По крайней мере, по мнению инженеров немецкой команды.

Ферстаппен же вернулся на трассу на красных шинах, однако круг не позволил опередить пилотов «Мерседеса» — третье время. Тем временем Боттас с Хэмилтоном так и не смогли улучшить свои результаты на более жёсткой резине, но сохранили за собой первое и второе места, а Валттери за счёт более сильной первой попытки взял первый поул в сезоне. В итоге «Мерседес» занял весь первый ряд, «Ред Булл» — весь второй (Перес стал четвёртым, уступив Максу 0,14 секунды).

Макс Ферстаппен допустил ошибку. | Источник: Reuters

Отметим, что в итоге снятый круг Макса позволил бы ему быть на поуле — если бы не ошибка, из-за которой он нарушил границы трассы. И это уже не первая осечка Ферстаппена в квалификации — в Имоле он тоже уступил поул из-за собственной помарки и оказался только третьим.

Лучшим из остальных на пятой позиции стал Карлос Сайнс, опередивший Эстебана Окона, — шестое место француза подчёркивает сильную форму «Альпин» в этот уик-энд. Ландо Норрис, лучший представитель «Макларена», остался лишь седьмым, а Шарль Леклер не улучшил в последней попытке и расположился на восьмой строчке. Замкнули топ-10 Пьер Гасли и Себастьян Феттель.

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Алонсо не добрался до Q3

Самым неожиданным событием второго сегмента стал вылет Фернандо Алонсо. «Альпин» в этот уик-энд смотрится сильнее, чем в Бахрейне или Имоле, что показывает скорость Окона, однако испанский ветеран не смог собрать в концовке круг и занял лишь 13-е место — это уже второе подряд поражение Фернандо от напарника.

Алонсо также уступил Джорджу Расселлу — британцу 0,06 секунды не хватило до выхода в Q3, а также Антонио Джовинацци. 14-е место занял Юки Цунода — японец проиграл Гасли во втором сегменте более 0,4 секунды, а на 15-й строчке остался Кими Райкконен — финн не смог улучшить в решающей попытке.

Провал Даниэля Риккардо

Главным разочарованием квалификации стало 16-е место Даниэля Риккардо. Австралиец не смог прибавить в финальной попытке и в итоге оказался с временем на секунду с лишним медленнее результата Норриса. Риккардо в итоге занял лишь 16-е место и впервые с Гран-при Японии — 2019 вылетел уже в первом сегменте.

На 17-й позиции расположился Лэнс Стролл, который впервые в сезоне уступил в квалификации Феттелю. Николас Латифи занял 18-е место, а замкнули протоколы пилоты «Хааса»: Мик Шумахер в третий раз подряд оказался быстрее Никиты Мазепина, притом разница между пилотами составила 0,46 секунды.

Гран-при Португалии стартует в воскресенье 2 мая в 17:00 по московскому времени.

Дмитрий Захарченко

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