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19:15 (мск), источник: ТАСС

Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии. Мазепин занял последнее место

ТАСС, 2 мая. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Португалии — третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

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Источник: AP 2021

Вторым к финишу пришел нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, стартовавший с поул-позиции.

Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» стал последним из финишировавших, заняв 19-е место. Единственным сошедшим с трассы стал финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен. Партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер занял 17-е место.

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Хэмилтон вышел на чистое первое место в общем зачете чемпионата мира с 69 очками. В трех гонках он одержал две победы и один раз стал вторым. Ферстаппен набрал 61 очко, дважды заняв второе место и один раз первое. Третьим идет британец Ландо Норрис из «Макларена» с 37 очками.

Мазепин в своем дебютном Гран-при сошел с трассы на первом круге. Во второй гонке россиянин также стал последним из финишировавших, заняв 17-е место.

Следующий этап пройдет с 7 по 9 мая в Испании.

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