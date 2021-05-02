Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии. Мазепин занял последнее место

Вторым к финишу пришел нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, стартовавший с поул-позиции.

Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» стал последним из финишировавших, заняв 19-е место. Единственным сошедшим с трассы стал финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен. Партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер занял 17-е место.

Хэмилтон вышел на чистое первое место в общем зачете чемпионата мира с 69 очками. В трех гонках он одержал две победы и один раз стал вторым. Ферстаппен набрал 61 очко, дважды заняв второе место и один раз первое. Третьим идет британец Ландо Норрис из «Макларена» с 37 очками.

Мазепин в своем дебютном Гран-при сошел с трассы на первом круге. Во второй гонке россиянин также стал последним из финишировавших, заняв 17-е место.