Старт карьеры Мазепина в Формуле-1 — это провал. Давайте без полутонов и попыток сгладить

После быстрого схода на дебютном Гран-при Бахрейна Никита Мазепин доехал до финиша в двух следующих гонках в Формуле-1, но не сказать, что выступления в Имоле и Портимане получились позитивными: пока россиянину сильно не хватает скорости и он допускает много ошибок. Мы, как российское СМИ, могли бы попробовать сгладить ситуацию, но есть ли в этом смысл? Уверены, Никита и сам понимает, что дебютные Гран-при в Ф-1 получились провальными. Разберём проблемы и объясним, почему стартовые проблемы не означают, что так будет всегда.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc23d4057d419c909160" data-vnd="bc23d4057d419c909160" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc23d4057d419c909160" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что не так? 1) Никита стабильно медленнее напарника

Это основная и самая серьёзная проблема. Похоже, после парада разворотов на Гран-при Бахрейна россиянин решил сменить собственный стиль пилотажа на менее агрессивный, меньше рисковать, но это сказалось на скорости. В итоге Мазепин не в силах подобраться к Мику Шумахеру в квалификациях и отстаёт от него в гонках.



«Думаю, он отступил на шаг назад, чтобы потом суметь сделать два шага вперёд, — говорил в дни уик-энда в Португалии глава “Хааса” Гюнтер Штайнер. — Возможно, после старта сезона он спросил у себя, не хочет ли он получить слишком много сразу. Наверное, Никита решил попробовать новый подход. Уверен, это сработает. Он должен провести больше гонок, прежде чем мы будем делать какие-либо выводы. Мы знаем, что нынешний сезон — переходный для “Хааса”. Формула-1 — непростой чемпионат, здесь нужно время, чтобы ко всему привыкнуть. Мы работаем над этим, уверен, это же делает и Никита».

При этом отметим: пусть формально Мазепин снова проиграл Шумахеру минуту, на самом деле ситуация в Портимане была гораздо лучше, чем в Имоле. Тогда россиянин, не прогрев шины и попав под синие флаги, умудрился проиграть Мику минуту всего за полгонки, а на сей раз уступал только 15 секунд, прежде чем команда решила перевести его на тактику с двумя пит-стопами. Эта стратегия была менее выгодной, но позволяла проехать больше чистых кругов, без синих флагов, а также давала возможность поработать с шинами «софт» — в общем, раз Никита все равно ехал последним, было вполне логично набраться в гонке максимального опыта.

И всё же пока мы вынуждены констатировать, что Шумахер обыгрывает напарника в одну калитку. Примерно так же в 2010 году уступал Роберту Кубице Виталий Петров, но всё-таки поляк к тому моменту был опытным гонщиком, который уже выигрывал Гран-при и вообще проводил блестящий сезон. В то же время Мик — новичок, который во всех предыдущих сериях в первый год не впечатлял. Да и огромного опыта работы с «Хаасом» у Шумахера нет. Да, в отличие от Мазепина, он поработал на постсезонных тестах в 2020 году, но не более того.

Работа на симуляторе «Феррари»? Это полезно, но это именно симулятор «Феррари», а не «Хааса»: он не учитывает особенности болида американской команды и полезен для изучения трассы, но не подбора настроек. То есть преимущество, но мелкое, не являющееся достаточным основанием для того, что один новичок так сильно опережает другого.

2) Никита все равно допускает много ошибок

Несмотря на явный отказ от агрессии, в телевизионные трансляции продолжают попадать вылеты и развороты Никиты. Мазепину трудно удерживать контроль над нестабильным болидом «Хааса», у него очевидно больше проблем с автомобилем, чем у Шумахера, хотя и Мик уже неоднократно оказывался на обочине и даже умудрился врезаться в стену позади сейфти-кара.



И всё же у Никиты ошибок больше. Почему? На сей счёт может быть много разных версий. Это и стиль пилотирования, и проблемы с настройками у его стороны боксов, и, если хотите, «избалованность» Мазепина слишком хорошей машиной. В последние годы Никита много работал за рулём «Мерседеса» — болида, который гораздо приятнее и проще в управлении, больше прощает гонщикам. После этого не так просто перестроиться под нервный и просто слабый «Хаас».

3) У Мазепина регулярно возникают проблемы с другими пилотами

Три Гран-при позади — и у Никиты постоянно возникают мини-конфликты с другими гонщиками. В Бахрейне Мазепин обогнал нескольких коллег перед началом быстрого круга и испортил им финальные попытки, допустив разворот в первом же повороте. В Имоле произошла похожая ситуация с Антонио Джовинацци. Да, в обоих случаях заканчивалось время сессии и тот же Джовинацци должен был действовать расторопнее, но всё-таки странно, что такие проблемы возникли только у Никиты, но не у Мика.



В квалификации в Портимане — снова проблемы: на сей раз Николасу Латифи показалось, что Мазепин специально ему помешал, после того как сам канадец вовремя не подвинулся ранее. Ситуация была спорная: не было ощущения, что Мазепин действительно серьёзно помешал пилоту «Уильямса», тот мог бы и не бросать быстрый круг, но всё-таки странно, что Никита не замедлился на стартовой прямой, а пропустил Латифи позднее, в менее удобном месте.

В гонке в Португалии — новая напасть: Мазепин заблокировал Серхио Переса, два гонщика чуть не столкнулись. С одной стороны, Никиту легко оправдать: ему не показывали синих флагов, команда тоже не информировала гонщика и наоборот говорила, что выпустит на свободную трассу. Но всё же странно, что пилот не смотрит в зеркала заднего вида. Плюс, опять же, вопрос: почему всё это происходит только с россиянином?

Адресуем этот вопрос и Никите, и его гоночному инженеру. По ощущениям, тот нередко очень плохо выполняет свою работу, то не предупреждая о трафике, то невовремя выпуская на квалификационные попытки.

Почему всё это — не приговор

Пойдём с конца. Инциденты Мазепина с другими гонщиками — следствие явной нехватки опыта. Очевидно, что через некоторое время россиянин адаптируется (и заодно научится пропускать на круг так, чтобы и никого не блокировать, и не терять слишком много времени).

Регулярные вылеты и развороты тоже сойдут на нет: гонщик станет опытнее, привыкнет к машине. А в 2022-м Никита, даст бог, получит куда более качественную технику (хотя посмотрим, как Мазепин и все остальные гонщики адаптируются к существенно обновлённым автомобилям).



Остаётся последний и главный пункт — скорость. Тут главный повод для оптимизма — выступления Никиты в младших сериях. В GP3 Мазепин боролся за титул и уверенно опередил нынешнего тест-пилота «Феррари» Каллума Айлотта, а в Ф-2 во второй сезон демонстрировал хорошую скорость в гонках и отлично работал с шинами — эти навыки не могли просто взять и навсегда пропасть. К слову, в первый год в Ф-2 Никита смотрелся почти безнадёжно и был разгромлен напарником — тогда казалось, что Ф-1 никогда ему не светит. А уже спустя сезон россиянин стал одним из ведущих гонщиков серии.

Когда Мазепин адаптируется к машине и обретёт уверенность в себе (полагаем, сейчас, на фоне ошибок и слабых результатов, говорить о ней не приходится), то у Никиты появится возможность двигаться вперёд и наконец начать демонстрировать свои сильные стороны.

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Когда это случится? Сам Никита не хочет делать чётких прогнозов: «Мне всегда интересно у себя спросить: если ты сказал, что тебе потребуется пять гонок, а понадобилось шесть, то что делать в таком случае? Выброситься из окна? Наверное, не самый лучший вариант. Поэтому мы с командой реалистично подходим к этому вопросу, исходя из тех возможностей и тех целей, которые у нас намечены на этот сезон. Не нужно забывать, что если бы мы постоянно выступали на одной трассе, то прогресса можно было бы достичь быстро. Но в ближайшее время начнутся гонки на трассах, где я никогда не был, и там потребуется вдвое больше времени, если мы говорим про Японию или другие страны. Это неостанавливаемый процесс. Самое главное — чтобы все ошибки произошли в этом году и следующий сезон был чистый. Как будет? Покажет время».

Вполне возможно, что повод для оптимизма принесёт уже следующий этап в Испании. Эту трассу Мазепин прекрасно знает, он выигрывал здесь в GP3 и достойно смотрелся в Ф-2, при этом «Каталунья» не так сложна в плане пилотажа, как скользкий «Алгарве». Пора прибавлять. Тем более что Мик Шумахер в Португалии показал: и на такой машине можно не только уныло плестись позади, но и с кем-то бороться.