Старт карьеры Мазепина в Формуле-1 — это провал. Давайте без полутонов и попыток сгладить
Но это вовсе не значит, что россиянин никогда не выйдет на нормальный уровень.
Но это вовсе не значит, что россиянин никогда не выйдет на нормальный уровень.
После быстрого схода на дебютном
Это основная и самая серьёзная проблема. Похоже, после парада разворотов на
«Думаю, он отступил на шаг назад, чтобы потом суметь сделать два шага вперёд, — говорил в дни
При этом отметим: пусть формально Мазепин снова проиграл Шумахеру минуту, на самом деле ситуация в Портимане была гораздо лучше, чем в Имоле. Тогда россиянин, не прогрев шины и попав под синие флаги, умудрился проиграть Мику минуту всего за полгонки, а на сей раз уступал только 15 секунд, прежде чем команда решила перевести его на тактику с двумя
И всё же пока мы вынуждены констатировать, что Шумахер обыгрывает напарника в одну калитку. Примерно так же в 2010 году уступал Роберту Кубице Виталий Петров, но
Несмотря на явный отказ от агрессии, в телевизионные трансляции продолжают попадать вылеты и развороты Никиты. Мазепину трудно удерживать контроль над нестабильным болидом «Хааса», у него очевидно больше проблем с автомобилем, чем у Шумахера, хотя и Мик уже неоднократно оказывался на обочине и даже умудрился врезаться в стену позади
И всё же у Никиты ошибок больше. Почему? На сей счёт может быть много разных версий. Это и стиль пилотирования, и проблемы с настройками у его стороны боксов, и, если хотите, «избалованность» Мазепина слишком хорошей машиной. В последние годы Никита много работал за рулём «Мерседеса» — болида, который гораздо приятнее и проще в управлении, больше прощает гонщикам. После этого не так просто перестроиться под нервный и просто слабый «Хаас».
Три
В квалификации в Портимане — снова проблемы: на сей раз Николасу Латифи показалось, что Мазепин специально ему помешал, после того как сам канадец вовремя не подвинулся ранее. Ситуация была спорная: не было ощущения, что Мазепин действительно серьёзно помешал пилоту «Уильямса», тот мог бы и не бросать быстрый круг, но
Адресуем этот вопрос и Никите, и его гоночному инженеру. По ощущениям, тот нередко очень плохо выполняет свою работу, то не предупреждая о трафике, то невовремя выпуская на квалификационные попытки.
Пойдём с конца. Инциденты Мазепина с другими гонщиками — следствие явной нехватки опыта. Очевидно, что через некоторое время россиянин адаптируется (и заодно научится пропускать на круг так, чтобы и никого не блокировать, и не терять слишком много времени).
Регулярные вылеты и развороты тоже сойдут на нет: гонщик станет опытнее, привыкнет к машине. А в 2022-м Никита, даст бог, получит куда более качественную технику (хотя посмотрим, как Мазепин и все остальные гонщики адаптируются к существенно обновлённым автомобилям).
Остаётся последний и главный пункт — скорость. Тут главный повод для оптимизма — выступления Никиты в младших сериях. В GP3 Мазепин боролся за титул и уверенно опередил нынешнего
Когда это случится? Сам Никита не хочет делать чётких прогнозов: «Мне всегда интересно у себя спросить: если ты сказал, что тебе потребуется пять гонок, а понадобилось шесть, то что делать в таком случае? Выброситься из окна? Наверное, не самый лучший вариант. Поэтому мы с командой реалистично подходим к этому вопросу, исходя из тех возможностей и тех целей, которые у нас намечены на этот сезон. Не нужно забывать, что если бы мы постоянно выступали на одной трассе, то прогресса можно было бы достичь быстро. Но в ближайшее время начнутся гонки на трассах, где я никогда не был, и там потребуется вдвое больше времени, если мы говорим про Японию или другие страны. Это неостанавливаемый процесс. Самое главное — чтобы все ошибки произошли в этом году и следующий сезон был чистый. Как будет? Покажет время».
Вполне возможно, что повод для оптимизма принесёт уже следующий этап в Испании. Эту трассу Мазепин прекрасно знает, он выигрывал здесь в GP3 и достойно смотрелся в Ф-2, при этом «Каталунья» не так сложна в плане пилотажа, как скользкий «Алгарве». Пора прибавлять. Тем более что Мик Шумахер в Португалии показал: и на такой машине можно не только уныло плестись позади, но и с
Евгений Кустов