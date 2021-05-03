Первый успех Мика Шумахера и нелепая авария опытного Кими. Оценки за Гран-при Португалии
Сын Михаэля Шумахера прорвался на второе место (группы аутсайдеров), а Ландо Норрис получает свою первую десятку в сезоне.
Сын Михаэля Шумахера прорвался на второе место (группы аутсайдеров), а Ландо Норрис получает свою первую десятку в сезоне.
Третий этап Формулы-1 — в запредельно субъективных оценках автора.
Ландо Норрис — 10
Третий
Льюис Хэмилтон — 9,5
В квалификации Хэмилтон уступил напарнику (менее сотой доли секунды!), а после рестарта проиграл и вторую позицию. Однако затем действующий чемпион в течение десяти кругов опередил обоих своих главных соперников в борьбе за очередной титул и больше не оставил им ни шанса. Как бы ни жаловался Тото Вольф на перемены в регламенте, эта гонка прошла в духе прошлого сезона.
Эстебан Окон — 8,5
«Альпин» подаёт признаки жизни и сражается с «Феррари» и «Маклареном»! Пока, правда, проигрывает, но это не отменяет лучшего в сезоне этапа в исполнении Окона: шестое место в квалификации и финиш на седьмой строчке. Сдержать Леклера на первом отрезке не удалось, но это издержки старта на «софте» (когда уже шинное правило для участников Q3 отменят?).
Мик Шумахер — 8
Немец говорил, что в борьбе в конце пелотона считает Расселла лидером гонки. Если так, Мик в Португалии финишировал вторым. «Хаас»
Пьер Гасли — 7,5
У «Альфа Таури» на трассе с частыми медленными поворотами возникли проблемы, но Пьеру Гасли удалось пробиться в третий сегмент, а под финиш отобрать один балл у Карлоса Сайнса. Это, впрочем, далеко не тот результат, на который рассчитывал француз после двух подряд квалификаций на пятом месте.
Макс Ферстаппен — 7
В гонке Макс сделал всё, что мог, но «Мерседес» Хэмилтона оказался слишком быстр. Однако
Шарль Леклер — 7
Примерно в том же духе прошёл
Фернандо Алонсо — 7
Испанский ветеран
Антонио Джовинацци — 6,5
После неплохой квалификации итальянец рассчитывал на очки, но темпа «Альфа Ромео» не хватило. Вообще даже сам по себе финиш — пусть и на 12-м месте — это успех на фоне неожиданного пинка от Райкконена на втором круге.
Себастьян Феттель — 6,5
Немец тоже здорово смотрелся в субботу и впервые прошёл в Q3 в цветах «Астон Мартин», но вот на большее то ли машины, то ли Себа не хватило: 13-я позиция в круге от победителя. Довольно безрадостный, но в то же время пока самый сильный в сезоне этап для Феттеля.
Джордж Расселл — 6,5
11-е место Расселла в квалификации стало для «Уильямса» лучшим результатом после Монцы-2018, но в гонке темпа у машины не было, и британец очень быстро скатился в конец пелотона. Как отметил сам Джордж, в этот раз не он управлял автомобилем, а автомобиль — пилотом.
Валттери Боттас — 6
Финну не удалось конвертировать 17-й в карьере поул в победу — Валттери финиширует первым в гонках вдвое реже, чем выигрывает в квалификациях. В концовке Боттас не смог побороться с Ферстаппеном за второе место
Серхио Перес — 6
В Португалии Чеко выступил лучше, чем в Имоле, но не дотянул даже до уровня Бахрейна. Серхио вновь не слишком чисто проехал квалификацию, а затем провалил старт и первую четверть дистанции возвращался на четвёртое место. Тактика с оттянутым
Даниэль Риккардо — 5,5
Австралиец объективно провалился в минувший уик-энд: девятое место в 36 секундах позади напарника, который стал пятым. Проблемы начались в квалификации, когда Риккардо не смог собрать круг и вылетел уже в первом сегменте — на фоне второй позиции Норриса. На первом отрезке Дэн активно отыгрывался, а вот в концовке пропустил Алонсо, отдав своей бывшей команде два очка.
Лэнс Стролл — 5
Стролл вместе с Риккардо вылетел уже в первом сегменте, после чего отыграться в гонке было нереально — даже несмотря на относительно бодрый темп. Неужели новинки надо было ставить Феттелю?
Юки Цунода — 5
Японскому дебютанту
Карлос Сайнс — 4,5
В Португалии Сайнс провёл свою лучшую квалификацию за «Феррари» и опередил Шарля Леклера и даже прошёл на старте Переса, но затем неудачный рестарт, переход на комплект «медиума» и гранулирование с первого же круга. Можно было бы списать на неудачную тактику, но по аналогичной схеме гонку провели Норрис и Гасли.
Николас Латифи — 4
Канадец в очередной раз проиграл квалификацию Расселлу (разница составила полсекунды), а затем провалился в гонке — Латифи финишировал 18-м, позади Мика Шумахера, которого пропустил
Никита Мазепин — 4
Россиянин вновь проиграл Шумахеру в квалификации — хотя уже меньше, чем на предыдущих этапах, но на дистанции был далеко от напарника. К тому же в одном из эпизодов Мазепин чуть не снёс лидировавшего Переса, за что получил от судей штрафной балл к суперлицензии.
Кими Райкконен — 3
Полный провал финского ветерана — беспомощная квалификация (0,6 секнуды отставания от Джовинацци!) и нелепая авария уже на втором круге. Сам Кими утверждает, что не успел среагировать на слипстрим позади напарника, но подобное непростительно для пилота, выступающего в Формуле-1 уже 20 лет. Особенно в борьбе с напарником.
Дмитрий Захарченко