Боттас — лучший в первой свободной практике на Гран-при Испании, Мазепин — последний

Его напарник Льюис Хэмилтон показал третье время, в тройку лучших вошёл также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал последним, уступив лидеру почти 3,5 секунды.