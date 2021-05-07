Боттас — лучший в первой свободной практике на Гран-при Испании, Мазепин — последний
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат в первой сборной практике на
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат в первой сборной практике на
Его напарник Льюис Хэмилтон показал третье время, в тройку лучших вошёл также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал последним, уступив лидеру почти 3,5 секунды.
Формула-1.
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:18.504
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.033
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.123
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.440
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.492
6. Карлос
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.558
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0.730
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0.845
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.925
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.165
12. Эстебан Окон («Альпин») +1.177
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.190
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.228
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.446
16. Николас Латифи («Уильямс») +1.766
17. Рой Ниссани («Уильямс») +2.196
18. Мик Шумахер («Хаас») +2.262
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +3.383
20. Никита Мазепин («Хаас») +3.472.