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18:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон — лучший на второй тренировке Ф-1 в Испании, Леклер — третий, Мазепин — 20-й

В Барселоне завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Испании.

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Источник: AP 2021

Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе время у его напарника Валттери Боттаса. Третий результат у Шарля Леклера из «Феррари».

За топ-3 расположился дуэт из «Альпин» Эстебан Окон и Фернандо Алонсо. Никита Мазепин из «Хааса» снова уступил напарнику по команде Мику Шумахеру. Россиянин стал двадцатым, а немец — 19-м.

Формула-1. Гран-при Испании. Вторая практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.18,170
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,139
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,165
4. Эстебан Окон («Альпин») +0,296
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,348
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,423
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,449
8. Карлос Сайнс («Феррари») +0,504
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,615
10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,748
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,777
12. Ландо Норрис («Макларен») +0,922
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,952
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,964
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,025
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,043
17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,787
18. Николас Латифи («Уильямс») +1,876
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,156
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,583.

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