Глава «Хааса»: Мазепин до сих пор не чувствует себя уверенно в управлении болидом
По словам Гюнтера Штайнера, Мик Шумахер справляется немного лучше.
По словам Гюнтера Штайнера, Мик Шумахер справляется немного лучше.
ТАСС, 8 мая. Российскому пилоту команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» Никите Мазепину нужно улучшить управление болидом, чтобы чувствовать себя увереннее на трассе. Такое мнение высказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, комментарий которого приводит портал Racefans.
Россиянин в своем дебютном
«Болид очень нестабилен на поворотах. Мик Шумахер справляется немного лучше в управлении. Механикам нужно улучшить болид Мазепина, чтобы он начал себя чувствовать увереннее во время
В прошлом сезоне Мазепин выступал в чемпионате «Формулы-2» за Hitech GP, по итогам чемпионата он занял пятое место. В декабре 2020 года он подписал многолетний контракт с «Хаасом».