Глава «Хааса»: Мазепин до сих пор не чувствует себя уверенно в управлении болидом

ТАСС, 8 мая. Российскому пилоту команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» Никите Мазепину нужно улучшить управление болидом, чтобы чувствовать себя увереннее на трассе. Такое мнение высказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, комментарий которого приводит портал Racefans.

Россиянин в своем дебютном Гран-при сошел с трассы на первом круге. Во второй и третьей гонках он стал последним из финишировавших, заняв 17-е и 19-е места соответственно.

«Болид очень нестабилен на поворотах. Мик Шумахер справляется немного лучше в управлении. Механикам нужно улучшить болид Мазепина, чтобы он начал себя чувствовать увереннее во время Гран-при, — сказал Штайнер. — Это только одна из проблем, которую мы пытаемся решить».