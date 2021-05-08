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10:46 (мск), источник: ТАСС

Глава «Хааса»: Мазепин до сих пор не чувствует себя уверенно в управлении болидом

По словам Гюнтера Штайнера, Мик Шумахер справляется немного лучше.

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Источник: AP 2021

ТАСС, 8 мая. Российскому пилоту команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» Никите Мазепину нужно улучшить управление болидом, чтобы чувствовать себя увереннее на трассе. Такое мнение высказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, комментарий которого приводит портал Racefans.

Россиянин в своем дебютном Гран-при сошел с трассы на первом круге. Во второй и третьей гонках он стал последним из финишировавших, заняв 17-е и 19-е места соответственно.

«Болид очень нестабилен на поворотах. Мик Шумахер справляется немного лучше в управлении. Механикам нужно улучшить болид Мазепина, чтобы он начал себя чувствовать увереннее во время Гран-при, — сказал Штайнер. — Это только одна из проблем, которую мы пытаемся решить».

В прошлом сезоне Мазепин выступал в чемпионате «Формулы-2» за Hitech GP, по итогам чемпионата он занял пятое место. В декабре 2020 года он подписал многолетний контракт с «Хаасом».

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